Další klacek pod nohy Slavie a spol. Vláda výjimku pro sportovce zamítla, Hnilička boj nevzdává

Praha Koronavirová pandemie už sportovcům a klubům nadělala dostatek vrásek, nyní přibyly další. Nový systém PES totiž nařizuje, aby se lidé cestující ze zahraničí, zejména pak z tmavě červených zón, uzavřeli do pětidenní karantény. Právě to ale sportovcům značně znesnadní evropské soutěže, týká se totiž i těch, kteří jsou pravidelně testováni.

„Ihned poté, co ministerstvo zdravotnictví vydalo tato opatření omezující cestování, začal předseda Milan Hnilička vyjednávat o výjimkách pro sportovní utkání v tzv. bublině, jelikož skutečnost, že po příletu do ČR z tmavě červené země musí i testovaní sportovci na pět dní do karantény na hotel, může znamenat dočasný konec mezinárodních sportovních akcí a soutěží na území České republiky,“ řekl pro Lidovky.cz Jakub Večerka, tiskový mluvčí Národní sportovní agentury (NSA).

Právě NSA se snažila s vládou a hygienou vyjednat pro profesionální sportovce výjimku, její žádost ale schválena nebyla, nicméně snahu nevzdává a v jednání plánuje pokračovat.

„Není reálné, aby například evropské fotbalové, basketbalové nebo volejbalové týmy dorazily do Česka kvůli utkání poháru místo dvou dnů o celý týden dopředu, a ještě místo trénování musely být zavřeny na hotelu. Věříme, že se s ministerstvem zdravotnictví podaří najít kompromis.“

Týká se to například pražské Slavie, která má v Evropské lize hrát 18. února s anglickým Leicesterem, o týden později pak cestovat na ostrovy.

Za současné situace by musel třetí tým Premier League odložit jeden ligový duel a cestovat o týden dříve, což by nejspíše narazilo u UEFA. A znamenalo kontumaci (3:0) v jeho prospěch. Případně by musela Slavia odehrát domácí duel v zahraničí.

Nové nařízení způsobuje problémy i ženské basketbalové reprezentaci, která je momentálně v Turecku, kde bojuje v kvalifikaci o postup na ME. „Celou situaci monitorujeme a vyjednáváme o možné výjimce, aby nebyl narušen chod ligových soutěží,“ řekl serveru Lidovky.cz vedoucí týmu Simon Bytel.

Sportovní kluby tak opět rozehrávají zápas mimo svá obvyklá kolbiště. Uspějí?