Slavia po Barceloně nepolevuje. ‚Chceme v Plzni za každou cenu vyhrát’, burcuje Ševčík

Praha V boji o tuzemský fotbalový titul může být po víkendu o něco jasněji. Pokud Slavia v Plzni vyhraje, povede tabulku před svým nedělním rivalem už o devět bodů. Naopak vítězství Západočechů vrátí soutěži dramatický náboj.

Pouhé čtyři dny po životním zážitku s Barcelonou (1:2) v Lize mistrů odehrají fotbalisté Slavie další šlágr. Tentokrát sice jen tuzemský, ale možná o to důležitější – v Plzni. Případné vítězství by je rázným způsobem nasměrovalo k obhajobě titulu. „Chceme za každou cenu vyhrát a náskok zvýšit. Uděláme pro to všechno,“ burcuje záložník Petr Ševčík.

Kdekdo může namítnout, že oproti středečnímu superduelu mohou slávisté v motivaci polevit. Ti však vyvracejí, že by je rozdíl úrovní soutěží negativně ovlivnil. „Čeká nás úplně jiný zápas, než byl ten s Barcelonou, ve kterém od nás nikdo nic nečekal. Mohli jsme z toho zápasu odejít se vztyčenými hlavami. Ale že by to mělo hrát nějakou roli v Plzni, to si nemyslím,“ řekl pro klubovou televizi útočník Stanislav Tecl. Ševčík si naopak myslí, že vyrovnaná partie se světovým gigantem mužstvo ještě víc nakopne.

„To nám může jen pomoci.“ V podobné pozici jeli slávisté na západ Čech i naposledy. Letos v únoru měl suverénní tým v čele tabulky rovněž šestibodový náskok, ovšem v Plzni prohrál 0:2. Přestože si pak spravil chuť čtyřmi výhrami v řadě, měla následná zaváhání na prodlužování boje o titul mnohem větší vliv. „Určitě bychom si z toho měli vzít nějaké ponaučení, abychom to nezopakovali. I ten výkon, který tam nebyl úplně ideální,“ připomněl explzeňský Tecl. „Zvedli jsme se až v druhé půli, kdy už bylo pozdě. Tentokrát budeme chtít být hned od první minuty dominantní,“ dodal Ševčík. „Bude to hodně bojovné. Myslím, že nikdo nebude chtít nic vypustit. Všichni víme, o co se hraje.“

Jindřich trpišovský na tiskové konferenci před zápasem s Barcelonou.

I díky typickým rukopisům obou uznávaných trenérů – plzeňského Pavla Vrby a slávisty Jindřicha Trpišovského – se obě mužstva dobře znají. Velkou roli tak může hrát faktor domácího prostředí. „Doma máme sílu a body tu nepouštíme lehce. Víme, co můžeme očekávat od našich fanoušků, víme, jaký bude stadion, takže to nám pomáhá už před zápasem,“ věří záložník Viktorie Roman Procházka, že se svým týmem prodlouží vítěznou domácí sérii, která proti Slavii činí už pět zápasů. Dobrý výkon Slavie proti Barceloně Procházka nechce přeceňovat. „Určitě měli pasáže, kdy opravdu dostali Barcelonu pod tlak. Ale myslím, že Barcelona jim to v některých fázích trošku ulehčila. Samozřejmě nechci hodnotit výkon Barcelony, na to vůbec nejsem kompetentní, ale měli tam protiútoky, kdy mohli dát góly a asi by bylo po zápase.

Takhle to bylo drama, že Slavia mohla ještě nakonec urvat nějaký bod.“ To trenér Vrba vysekl po utkání Ligy mistrů Slavii poklonu za způsob, jakým se s Barcelonou poměřila, a dodal: „Víme, že nás čeká výborný soupeř a budeme to mít určitě hodně těžké, Momentálně Slavia dominuje v české lize, ale my tu dominanci chceme trochu zpomalit a chceme se jim vyrovnat. Doufám, že se nám to v neděli podaří.“

S únavou slávistů ani jeden z táborů nepočítá, a tak to snad bude šlágr na plné obrátky.