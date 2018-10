Slavia v Kodani potřebuje bodovat, aby se udržela ve hře o postup

KODAŇ/PRAHA Fotbalisté Slavie odehrají ve čtvrtek na stadionu FC Kodaň třetí z šesti utkání základní skupiny Evropské ligy a půjde o jeden z klíčových duelů v boji o postup. Pražané jsou po dvou zápasech s třemi body na třetím místě a v případě výhry se dostanou před dánského soupeře, který o skóre vede tabulku před Petrohradem. Prohra by lídrovi české ligy situaci zkomplikovala. Web sport.lidovky.cz vám z utkání přinese online přenos.

V kádru Kodaně figuruje český obránce Michael Lüftner, který přišel do Dánska vloni právě ze Slavie. Proti bývalému klubu však nenastoupí kvůli dlouhodobému zranění kolena. Barvy Kodaně hájí i někdejší hráč Jablonce a Ostravy slovenský záložník Ján Greguš.

Slavia na úvod skupiny doma porazila Bordeaux 1:0 a pak stejným poměrem prohrála v Petrohradu, i když měla více ze hry. V druhém čtvrtečním utkání Petrohrad přivítá Bordeaux, které zatím nezískalo ani bod.

„Skupina je vyrovnaná. Teď se asi bude lámat chleba. Náš nadcházející dvojzápas s Kodaní možná hodně napoví o tom, kdo postoupí,“ řekl novinářům slávistický obránce Ondřej Kúdela.

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský při zápase proti Zenitu Petrohrad v Evropské lize.

„Když se to hraje na šest utkání, jsou v podstatě všechna klíčová. I kdybychom v Kodani uspěli, zdaleka nebude o nějakém postupu rozhodnuto. Stejně tak pokud bychom naplno nebodovali. Samozřejmě bude to hodně důležitý ukazatel pro vývoj ve skupině, ale je to teprve třetí utkání a bude se hrát ještě o devět bodů,“ uvedl kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Kodaň nejprve ve skupině remizovala 1:1 s Petrohradem a pak zvítězila 2:1 v Bordeaux. Dánský celek, který je v domácí lize druhý jen vinou horšího skóre, musel v Evropské lize projít čtyřmi předkoly a v deseti pohárových zápasech této sezony ještě neprohrál.

„Co jsme viděli, bude to asi nejtěžší soupeř. Myslím, že Kodaň bude těžší než Zenit. Jsou nátlakovější, víc presují, snaží se hrát hodně vysoko. Trochu bych to přirovnal k tomu stylu, co bychom chtěli hrát my. Myslím, že to bude náš asi nejtěžší zápas,“ mínil Kúdela.

„Myslíme si, že to bude trochu jiný fotbal než od Petrohradu. Ten nás nechával docela dost na volno, Kodaň dostupuje hráče, hraje vysoko s obranou. Hrají dost kolektivně, my taky, takže očekávám boj s námi. Chceme si odvézt minimálně bod,“ řekl slávistický asistent Zdeněk Houštecký.

Dánský celek před rokem ve skupině narazil na Zlín a hrál s ním 1:1 venku a 3:0 doma. Před třemi lety naopak Kodaň vypadla ve 3. předkole s Jabloncem po vítězství 1:0 venku a porážce 2:3 doma a v sezoně 2011/12 ji zase vyřadila Plzeň při svém prvním postupu do skupiny Ligy mistrů po výhrách 3:1 venku a 2:1 doma.

Souboj se Slavií nemá vyloženého favorita, byť červenobílí vyhráli jediný z posledních 23 venkovních zápasů v pohárech. „Naše výkony proti Petrohradu a Bordeaux byly velmi solidní a věřím, že s podporou fanoušků to můžeme zopakovat. Vítězstvím bychom hodně nakročili k postupu,“ řekl kodaňský záložník Robert Skov.

Domácí tým bude postrádat kapitána Zecu, který dostal minule červenou kartu. Se Slavií naopak odletěli uzdravení záložník Jan Sýkora a útočníci Stanislav Tecl s Milanem Škodou. „Už jsou zdravotně v pořádku a připraveni, aby nastoupili,“ uvedl Houštecký.

Zápas v Kodani začne ve čtvrtek v 18:55.