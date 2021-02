Slavia zkusí v Leicesteru skórovat a vybojovat nečekaný postup. Musíme chytit začátek, říká Trpišovský

Leicester Fotbalisté Slavie ve čtvrtek nastoupí k odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy v Leicesteru a pokusí se po dvou letech znovu projít do osmifinále. Po bezbrankové remíze v úvodním duelu v Edenu zůstává favoritem na postup soupeř, červenobílí ale věří, že anglického mistra z roku 2016 zaskočí. K účasti mezi 16 nejlepšími celky soutěže potřebuje český šampion neprohrát a vstřelit gól, případně opět uhrát výsledek 0:0 a uspět na penalty.

„Doma jsme s nimi hráli vyrovnaně. Před odvetou nám to vlilo krev do žil, že jsme schopni se s nimi měřit. V odvetě se na nás určitě připraví, můžeme ale být sebevědomí. Když vstřelíme nějaký gól, čehož jsme schopni, můžeme klidně postoupit,“ řekl slávistický záložník Lukáš Provod.

Pražané hrají v pohárech jarní část podruhé za poslední tři sezony, ale zároveň teprve podruhé od ročníku 2007/08. Pohárovým maximem posledního českého zástupce v soutěži je účast v semifinále Poháru UEFA z roku 1996.

Slávisté z šesti dvojzápasů UEFA, v nichž v prvním utkání doma remizovali bez branek, slavili postup čtyřikrát. Předloni na úvod vyřazovací fáze lídr české ligy proti Genku rovněž uhrál výsledek 0:0 a v Belgii zvítězil 4:1. Naposledy ale po domácí bezbrankové remíze utrpěl v zářijové odvetě 4. předkola Ligy mistrů porážku 1:4 s Midtjyllandem.



„Máme dobré výchozí postavení z domácího zápasu, ale samozřejmě bude to hodně těžké. Leicester je světová špička, mají velké hvězdy i výhodu domácího prostředí. Má tam být neskutečný pažit. Když vidíme, jaké jsou teď terény v Česku, moc se na to těšíme,“ řekl asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký.

„Když si vzpomeneme na zápas v Genku, byl tam podobný trávník. Genk si myslel, že to bude pro ně velká výhoda. My tam ale dokázali zvítězit a dát čtyři góly. Nebránil bych se tomu, kdyby to dopadlo stejně tak,“ dodal.

Slavia se představí v Anglii po dvou letech. Předloni ve čtvrtfinále Evropské ligy prohrála 3:4 na stadionu Chelsea a po domácí porážce 0:1 ze soutěže vypadla. Na anglické půdě červenobílí v pěti zápasech nezvítězili a v roce 2007 tam utrpěli nejvyšší debakl v pohárech - 0:7 od Arsenalu.

„S Chelsea jsme doma v závěru dostali gól, který nás v odvetě nutil hrát víc dopředu. Na Chelsea jsme pak nezachytili úvod zápasu, postup nám tam utekl v prvních 30 minutách. Tohle bude do odvety rozhodující. Leicester bude hrát doma, bude se cítit líp, bude mu vyhovovat hřiště. Musíme chytit hned začátek, ne jako s Chelsea,“ uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který v sobotu oslaví 45. narozeniny.

Zatímco jeho tým o víkendu v obměněné sestavě jen remizoval 1:1 v Teplicích, Leicester zvítězil na hřišti Aston Villy 2:1 a na třetím místě Premier League má nadále stejně bodů jako druhý Manchester United. „Lišky“ potvrdily formu - prohrály jediný z posledních 16 soutěžních zápasů.

„Úžasné vítězství a teď už se soustředíme na odvetu. Výsledek 0:0 z prvního zápasu je dobrý, je skvělé, když venku v pohárech udržíte čisté konto. Dává nám to perfektní výchozí pozici na doma, kde jsme už dokázali velké věci,“ řekl trenér Leicesteru Brendan Rodgers.

Zápas v Leicesteru začne ve čtvrtek v 21:00 SEČ a kvůli opatřením proti koronaviru se bude hrát bez diváků. Trenér Trpišovský, který před týdnem odkoučoval 50. zápas v pohárech, se musí obejít bez zraněných Davida Hovorky s Petrem Ševčíkem a rekonvalescenta Stanislava Tecla. Nejistý je start Tomáše Holeše, Alexandera Baha a Ondřeje Lingra.