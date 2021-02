Houštecký: Odveta s Leicesterem bude velký svátek, jedeme tam v dobré výchozí pozici

Praha Jako tradičně už dva dny před venkovním pohárovým zápasem odcestovali fotbalisté Slavie ke čtvrteční odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy v Leicesteru. Ze zdravotních důvodů zůstali v Praze útočník Stanislav Tecl a záložník Petr Ševčík, start dalšího středopolaře Tomáše Holeše je nejistý. Český šampion půjde do odvety s bezbrankovou remízou z prvního domácího duelu.

Tecl a Ševčík prodělali koronavirus a teprve v neděli jim skončila karanténa. Druhý jmenovaný navíc léčí zranění ze závěru podzimní části. Do Leicesteru odletělo 20 hráčů, kádr doplnil sedmnáctiletý záložník Denis Višinský. Holeš utrpěl v úvodním vzájemném duelu zranění kotníku a scházel v nedělním ligovém utkání v Teplicích.

„Nad Tomášem visí otazník. Jinak máme k dispozici prakticky všechny hráče, kteří jsou soupisce pro Evropskou ligu. Pouze Standa Tecl a Petr Ševčík se budou připravovat a trénovat v domácích podmínkách,“ řekl pro klubovou televizi asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký.

Jeho tým se pokusí na hřišti třetího mužstva anglické ligy vybojovat postup po domácí bezbrankové remíze. „Takovýhle zápas je velký svátek. Všichni se moc těšíme - hráči, kompletně celý klub, naši fanoušci i celá republika. Jedeme tam s dobrým výchozím postavením z domácího zápasu. Uděláme všechno pro to, aby se to povedlo,“ uvedl Houštecký.



„Samozřejmě bude to hodně těžké. Leicester vidíme každý týden v televizi, je to světová špička. Maji velké hvězdy, samozřejmě i domácí prostředí. Těšíme se na plac, na kterém se bude hrát. Má to být neskutečný pažit. Vidíme, jaké jsou teď terény v Česku. Uvidíme, jak se s tím srovnáme,“ doplnil Houštecký.

Pražané nastoupí k utkání v Anglii po necelých dvou letech. Předloni ve čtvrtfinále Evropské ligy prohráli v odvetě na půdě Chelsea 3:4 a po domácí porážce 0:1 soutěž opustili. V úvodním kole vyřazovací fáze tehdy červenobílí cestovali k odvetě v Genku ve stejné pozici jako nyní a po domácí bezbrankové remíze vybojovali díky výhře 4:1 v Belgii postup.

„Když si vzpomeneme na zápas v Genku, byl tam podobný trávník tohohle druhu. Genk si tenkrát myslel, že to bude pro ně velká výhoda. My jsme tam ale dokázali dát čtyři góly a zvítězit. Nebránil bych se tomu, kdyby to dopadlo stejně tak,“ dodal Houštecký.

Slávisty v Leicesteru čekají tradiční videorozbory a ve středu vpodvečer oficiální předzápasový trénink. Utkání má ve čtvrtek výkop v 21:00 SEČ a kvůli opatřením proti koronaviru se odehraje bez diváků.