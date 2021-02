Manchester City dál kosí soupeře. Guardiola: My a favorit Ligy mistrů? Semifinále jsme hráli jen jednou

Devatenácté vítězství za sebou, z toho dvanácté venku. Fotbalový Manchester City nepřestává vyhrávat ani v Lize mistrů. „Že jsme favorit na titul? Ale jděte,“ prohodil s úsměvem trenér Josep Guardiola.

Manchester City vládne Premier League a ve středu večer v Budapešti udělal první krok k triumfu v Lize mistrů, po kterém tak touží a který mu tak chybí. Na neutrálním hřišti porazil 2:0 Mönchengladbach, který svého protivníka v úvodním osmifinále nemohl hostit doma kvůli koronavirovým restrikcím německé vlády směrem k cestujícím z Anglie.

„Celkově jsme hru kontrolovali, ale bohužel jsme nebyli dost chladnokrevní,“ řekl Guardiola v rozhovoru pro BT Sport. Jako by si hráči fotbal chvílemi jen užívali a zapomněli, že cílem je dát co nejvíc branek. Oni i ve vyložené šanci vymýšlí ještě víc dokonalé řešení, ještě hledají, jak zakončení vylepšit, místo aby nechali projevit instinkt zabijáka.



„To je něco, co musíme v Lize mistrů zlepšit. V téhle soutěži musíte být dokonalí, abyste si byli jistí, že vyhrajete a postoupíte.“ Bylo by velkým překvapením, kdyby 16. března Manchester City po domácí odvetě neslavil postup do čtvrtfinále.

Už teď je s obhájcem trofeje Bayernem Mnichov největším favoritem na triumf v Champions League. „Když vidím Bayern Mnichov, nemyslím si, že favoritem jsme my,“ prohlásil Guardiola.

B/R Football @brfootball Manchester City during their 19-game win streak: 49 goals scored 6 goals conceded Damn. https://t.co/lfKtsfM1hL oblíbit odpovědět

„Já se teď soustředím jen na víkendový ligový zápas s West Hamem,“ zdůraznil kouč City.



„Ale když to říkáte... Musíme tu roli přijmout. Ale aby byl favoritem na vítězství v Lize mistrů tým, který v celé své historii byl jen jednou v semifinále? No dobře, musíme se s tím vypořádat.“

„Rok 2021 může být rokem Manchesteru City. Může vyhrát úplně všechno. Myslím si, že k tomu mají velkou šanci,“ řekl někdejší útočník a současný expert BBC Clinton Morrison.

City má sezonu parádně rozehranou. Premier League třináct kol před koncem vede o deset bodů. V Ligovém poháru ho 25. dubna čeká finále proti Tottenhamu. Je ve hře v Anglickém poháru, ve čtvrtfinále nastoupí na Evertonu.

A v Champions League začal dobře vyřazovací fázi. City má mimořádně silný kádr a všichni z něj vědí, co mají hrát.

Vždyť proti Mönchengladbachu si kouč mohl dovolit nechat sedět například Kevina De Bruyneho, Johna Stonese, Rijáda Mahrize. Po zranění se už vrátil Sergio Agüero.

„Čelili jsme brutálně dobrému týmu. Ve formě, kterou mají, se těžko zastavují. Hlavně v prvním poločase jsme se takřka nedostali na útočnou třetinu hřiště,“ řekl v televizním rozhovoru Marco Rose, trenér Mönchengladbachu.

„Bránili jsme relativně dobře, ale když se na vás všechno valí, je to složité.“