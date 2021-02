Trpišovský před odvetou přiznává: Penalty jsme netrénovali, snad na ně nedojde. Chceme vstřelit první gól

LEICESTER Po necelých dvou letech je s fotbalovou Slavií zpátky v Anglii. „A chceme se prezentovat podobným stylem fotbalu jako tenkrát proti Chelsea,“ řekl před čtvrtečním soubojem v Leicesteru trenér Jindřich Trpišovský. „Náš tým se přitom personálně výrazně obměnil, ve srovnání s tehdejší sestavou nyní nastoupí jen tři nebo čtyři hráči.“

Ve čtvrtfinále Evropské ligy na Chelsea slávisté v dubnu 2019 marně doháněli manko 0:1. I když po porážce 3:4 zanechali (nejen) na Stamford Bridge velmi dobrý dojem.



Kolář, Kúdela, Ngadeu, Deli, Bořil, Souček, Traoré, Král, Zmrhal, Masopust, Ševčík. To je tým, který nastoupil za Slavii v Anglii tenkrát. Kdo půjde do boje ve čtvrtek večer?

Slávisté si na ostrovy přivezli bezgólovou remízu z domácího utkání. „I proto bude důležité, kdo vstřelí první branku. Druhý tým pak bude muset dohánět a otáčet výsledek,“ řekl Trpišovský.



Věříte v postup?

Hrajeme v Anglii a víme, jak náročný soupeř nás čeká. Na druhou stranu už v domácím utkání byly chvíle, kdy jsme ukázali sílu. To samé bychom rádi předvedli i v odvetě. Chceme se prezentovat zajímavým fotbalem.

Jaký je zatím návrat do Anglie?

Úžasný, těším se na trénink i zápas. Přijeli jsme na krásný a útulný stadion se špičkovým trávníkem. Anglické stadiony jsou pro mě posvátná půda, jsem rád, že tady vůbec můžu být a vidět prostředí klubu z Premier League.

Váš soupeř v neděli vyhrál na Aston Ville, zjistili jste o něm ještě něco nového?

Leicester spíš jen potvrdil obrovskou momentální kvalitu a formu. I když Aston Villa hrála bez Jacka Grealishe, svého nejlepšího hráče, tak v celé sezoně působí velmi dobře. Leicester tam ale klidně mohl po půl hodině vést 4:0.

Vedl 2:0 a nakonec zvítězil o gól.

Nastoupil s novou pravou stranou, kde byli Castagne a Pereira. Takže jestli nám zápas něco ukázal, tak třeba to, že tihle dva jsou po zranění zpátky.

Naopak James Maddison, kreativní záložník, bude kvůli zranění scházet.

Což pro nás ale může být spíš komplikace. Má specifickou typologii, skvělý hráč. Kdyby byl fit, stoprocentně by nastoupil a my už po prvním utkání víme, co od něj čekat. Hráči se s ním potkali, ví, jak a kde se pohybuje. Bez něj ale Leicester patrně změní rozestavení a je otázka, kým ho nahradí. Kdybych si měl vybrat, byl bych radši, kdyby Maddison hrál.

Trénovali jste i pokutové kopy? Pokud by ani v odvetě nepadl gól, mohou rozhodnout.

Netrénovali a doufám, že na ně nedojde. Nevím, jestli bych si přál, aby vítěze v takovém utkání určily penalty. My víme, že k tomu, abychom uspěli, potřebujeme předvést svou hru, nebát se a ideálně vstřelit první gól. Očekávám spíš opatrný zápas, ani Leicester se nikam bezhlavě nepožene, spíš budou čekat na naši chybu. Vzhledem k tomu, jaká síla proti nám stojí, pro nás rozhodně nebude cesta výsledek ubránit. Musíme hrát aktivně.