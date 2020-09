SLEDOVALI JSME: Přísný sudí a opakovaná penalta. Slavii čeká jen Evropská liga

PRAHA Loni na podzim si udělali jméno v Lize mistrů, tentokráte se musí spokojit pouze s účastí v Evropské lize. Fotbalisté Slavie měli utkání 4. předkola na hřišti Midtjyllandu nadějně rozjeté. Do vedení je už ve třetí minutě poslal Olayinka, soupeř po přestávce srovnal, v závěru otočil skóre a zvítězil 4:1.

Rozhodla titěrná situace, až příliš velká přísnost videoasistenta. V 80. minutě za stavu 1:1, což byl stav, který Slavii posouval dál, Kolář chytil penaltu. Jenže vzápětí hlavní Skomina dostal do sluchátek echo, že se při kopu Sory Kaby pohnul dřív, než dovolují pravidla.

Byly to centimetry? Možná, možná ani ne. Přísné rozhodnutí, necitlivé, snad i nepochopitelné. Slovinský rozhodčí musel pokutový kop nechat opakovat. Stoper Scholz ji už proměnil. Slavia se vrhla do útoku, potřebovala vyrovnat na 2:2, ale do otevřené obrany dostala další dva góly. A je konec snu o Champions League.



„Byla to prasečina, neskutečný,“ zuřil brankář Ondřej Kolář. „Jsem nešťastnej,“ hlesl v televizním rozhovoru záložník Lukáš Masopust. „Těžko hledám slova,“ soukal ze sebe obránce Vladimír Coufal.

Přitom Slavia byla tak blízko. Po bezbrankové remíze z prvního zápasu potřebovala dát gól, který brzy dala. A to ji uklidnilo.

Slávisté udeřili hned po prvním nadějném útoku, z kterého vytěžili roh. Centr Stancia propadl na malé vápno, odkud ho domácí nedokázali odklidit.



I proto, že Paulinho a Sory Kaba se proti nápřahu Olayinky otočili zády, jako by se báli míče. A dali mu možnost reparátu, protože Olayinka nejdřív promáchl. Běžela třetí minuta a trenér Trpišovský se na lavičce radoval s asistenty.

Proti minulému střetnutí s Midtjyllandem udělal kouč dvě změny, místo Davida Zimy hrál na stoperu zkušenější Ondřej Kúdela, útočníka Stanislava Tecla nahradil Lukáš Provod, který nastupuje na křídle. A na hrot šel Olayinka. Dlouho to vycházelo.

Slávisté vyhlíželi sebevědomě, troufalost jim po vstřelené brance ještě narostla. Naopak protivníkem inkasovaný gól viditelně otřásl. Domácí byli rozhození, paralyzovaní, propadávali jim míče za obranu. Trvalo jim dlouho, než se vzpamatovali a trochu zvedli.

Odveta 4. předkola Ligy mistrů FC Midtjylland - Slavia Praha 4:1 (0:1) Branky: 65. Kaba, 84. Scholz z pen., 88. Onyeka, 90.+1 Dreyer - 3. Olayinka. Rozhodčí: Skomina - Praprotnik, Klančnik (všichni Slovin.) - Irrati (video, It.). ŽK: Sviatchenko, Dreyer - Hovorka, Bořil, Houštecký (asistent trenéra). Bez diváků. První zápas: 0:0, postoupil Midtjylland. Sestavy: Midtjylland: Hansen - Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho - Cajuste, Onyeka, Evander (58. Kraev) - Mabil (90.+2 Anderson), Kaba, Sisto (58. Dreyer). Trenér: Priske. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Holeš - Masopust (72. Musa), Stanciu (68. Traoré), Ševčík, Provod - Olayinka (85. Kuchta). Trenér: Trpišovský.

Midtjylland totiž není zvyklý dostat gól, dosud ve třech zápasech kvalifikace ho ten nepříjemný pocit míjel. Ale ve čtvrtém duelu jeho defenzivu rozbil Olayinka po pár vteřinách.



Slávisté hru kontrolovali, centry obránci odráželi nebo je sbíral Kolář. Pár chyb by se ve slávistické hře sice našlo, ale nebylo to nic vážného.

Domácí hračičkové útoky často zpomalovali, hřiště obehrávali, chyběla přímočarost.

Když v úvodu druhé půle kapitán Bořil z dobré pozice minul bránu, nevypadalo to, že by si dánský šampion k něčemu dopracoval.

Sporný penaltový moment z utkání mezi Midtjyllandem a Slavií.

Domácí to zkoušeli pořád stejně: přes standardky i postupným útokem. Zápas líně plynul, Slavia vedla a nic nenaznačovalo, že bude smutná.



Jenže z ničeho bylo v 65. minutě vyrovnáno. Dlouhý nákop do vápna, snad i ze zoufalství. Kolář si zakřičel, ale ve vzduchu prohrál souboj s urostlým Sory Kabou, který do té doby zkazil, na co sáhl.

Pětadvacet minut nervy. Ustojí to Slavia? Ustála by to, nebýt dalšího nešikovného zásahu.

V 79. minutě po odvráceném rohu střídající Traorého neohrabaně odkopával tak, že míč vrátil do vlastní vápna. A nešťastnému Holešovi z výšky spadl na ruku. Penalta.

Střelu Sory Kaby slávistický brankář vystihl, vyrazil a hosté šli do útoku. Když za pár vteřin Skomina přerušil hru, ukázal, že se přezkoumává situace, bylo zle.



Zbývající minuty zmar Slavie dovršily. Rozehrávka Hovorky na Holeše, který na zádech neudržel dotírajícího Onyeku. Ten si míč narazil a ze 14 metrů propálil Koláře. A ještě čtvrtý gól. Nejdřív rána do břevna, Kraev posunu odražený míč právě k Dreyerovi, který opakovanou střelou trefil krásně ke vzdálenější tyči.

Český mistr se tak musí spokojit se základní skupinou Evropské ligy, soupeře určí páteční los v Nyonu. Pražané zároveň nedosáhli na prémii 15,25 milionu eur (asi 413 milionů korun). Naopak Midtjylland se může těšit na premiérovou účast v Lize mistrů.