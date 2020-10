Smolný zápas pro Slavii. Každému z nás chybí větší zodpovědnost, hledal příčiny prohry Malínský

Petach Tikva Podle záložníka Tomáše Malinského sehráli fotbalisté Slavie v úvodu základní skupiny Evropské ligy na hřišti Beer Ševy smolný zápas. Navzdory jasné převaze v počtu střel a držení míče prohráli Pražané 1:3. Malinský si myslí, že hráčům Slavie chybí zodpovědnost.

Hapoel vedl od 45. minuty po Agudelově trefě. O půl hodiny později srovnal Provod, jenže v závěru utkání zlomil dvěma góly Acolatse. „Nezbývá nám nic jiného, než se z toho poučit a koukat dopředu. Musím uznat, že to bylo hodně smolné utkání, Beer Ševu jsme víceméně do ničeho nepustili, kromě těch tří situací, se kterými si oni poradili a dali z toho góly,“ řekl pro klubový web Malínský.



„Chybí nám větší zodpovědnost každého z nás, musíme jít do zápasu s tím, že dáme gól. Musíme mít větší chuť vstřelit branku. Bilance střel hovoří pro nás a výsledek je pak takový, to je pro nás samozřejmě obrovské zklamání,“ uvedl devětadvacetiletý Malínský.



Slavia před utkáním mluvila o touze naplno bodovat proti týmu, který na cestě do hlavní fáze soutěže vyřadil ve 4. předkole Plzeň. „Hapoel samozřejmě nějakou kvalitu má, přijdou ale i těžší zápasy a my si proto chtěli z Izraele odvézt tři body. Nezbývá nám nic jiného, než si to vyhodnotit a jet dál,“ prohlásil někdejší hráč Hradce Králové a Liberce.

Za týden se čeští mistři z posledních dvou sezon představí doma proti Leverkusenu, který rozdrtil Nice 6:2. „Čeká nás určitě těžký oříšek, ze všech sil se ale budeme snažit tenhle nepříznivý výsledek odčinit,“ konstatoval Malínský.

Po letním příchodu ze Slovanu do Edenu nastoupil v základní sestavě Pražanů teprve ve druhém soutěžním duelu. „Čekal jsem na to. Snažím se být připravený, abych vždy, když na mě trenér ukáže, předvedl co nejlepší výkon. Pořád to ode mě ale není optimální, v některých situacích se ještě necítím úplně dobře. Tvrdě na sobě každopádně pracuji a doufám, že vše bude lepší a lepší,“ řekl Malínský, který v září debutoval v české reprezentaci.