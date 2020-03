Souček se stal suverénně českým Fotbalistou roku, mezi trenéry dominoval Trpišovský

Tomáš Souček Datum a místo narození: 27. února 1995, Havlíčkův Brod

Výška a váha: 192 cm, 86 kg

Post: záložník

Kariéra: Havlíčkův Brod (2000-04), Slavia Praha (2004-14), Žižkov (2015), Slavia Praha (2015-16), Liberec (2017), Slavia Praha (2017-19), West Ham (od 2020)

Reprezentace: 25 zápasů, tři góly (debut 15. listopadu 2016 proti Dánsku)

Největší úspěchy: 2x mistr ligy (2017, 2019), 2x vítěz domácího poháru (2018-19)

Prvoligová bilance: 126/31 v české lize, 4/0 v anglické lize

Ocenění: nejlepší hráč ligy 2019

Rodina: svobodný, s přítelkyní Natálií má roční dceru Terezu

Ostatní: kondičně skvěle vybavený hráč, nastupuje na pozici defenzivního záložníka, přesto střílí hodně gólů; s fotbalem začínal v rodném Havlíčkově Brodu, poté prošel mládežnickými týmy Slavie; do áčka poprvé nakoukl v roce 2014, prvoligový debut si odbyl v létě následujícího roku; krátce hostoval na Žižkově a v Liberci, natrvalo se ve Slavii prosadil v sezoně 2017/18; v minulém ročníku patřil s 13 góly k nejlepším ligovým střelcům a byl jedním z hlavních strůjců slávistického "double"; v létě o něj usilovala řada klubů, ale nakonec podepsal novou vylepšenou smlouvu se Slavií; s tou si jako kapitán a klíčová postava zahrál základní skupinu Ligy mistrů a jeho cena ještě stoupla; v zimě si z řady nabídek vybral West Ham, kde bude nejprve hostovat do konce sezony za 113 milionů korun; pokud se klub v Premier League zachrání, automaticky uplatní opci a za přestup zaplatí dalších 408 milionů korun, čímž by se Souček stal nejdražším hráčem, který zamířil z české ligy do zahraničí; ve West Hamu se brzy dostal do základní sestavy, na konci února utrpěl svalové zranění, ale vynechal jen jeden zápas.