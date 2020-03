Potřebuji štípnout, abych uvěřil, řekl trenér roku Trpišovský

Praha Kouč Jindřich Trpišovský by potřeboval štípnout do tváře, aby uvěřil tomu, že se stal nejlepším českým fotbalovým trenérem minulého roku. Vítězství v tradiční anketě FAČR vnímá jako trofej pro celou pražskou Slavii, s níž vloni ovládl českou ligu i domácí pohár a zahrál si s ní skupinu Ligy mistrů a čtvrtfinále Evropské ligy.

„Pro mě bylo sci-fi i pomyslet na to, že bych se někdy dostal do profesionálního fotbalu. Od svých 20 let, kdy jsem postupně procházel jako trenér různé kategorie, byl můj sen si odtrénovat třeba aspoň jeden zápas v první lize. V životě by mě nenapadlo, že se v ní budu objevovat pravidelně a už vůbec ne, že se podívám i do Evropy. Na to, že bych vyhrál trofej trenéra roku, jsem nepomyslel ani chvíli,“ řekl pro klubový web Trpišovský.

„V době, kdy jsem začínal, jsem si říkal, jestli mi někdo svěří alespoň dorost. Další meta byla dělat trenéřinu jako povolání, aby mě živila, a hlavně abych tu práci dělal dobře. Všechno, co se teď děje, byl tehdy jiný svět, u kormidla stála jiná generace. I cíle proto byly jinde. Toto ocenění je pro mě osobně absolutně navíc. V podstatě tomu ještě stále nemůžu uvěřit. Potřeboval bych asi štípnout do tváře nebo dostat pořádnou facku, abych si v hlavě srovnal, že se to skutečně děje,“ dodal.



V anketě byl už dvakrát druhý. „Je to až neuvěřitelné, když se podívám, jaká jména tu kategorii dříve vyhrávala. Vzpomínám si, když jsem začal studovat trenérskou B licenci. Shodou okolností jsem se tehdy dostal na vyhlašování ceny trenéra století a byla tam všechna velká trenérská jména, o kterých se bavíme. Pan Uličný, Karel Brückner, Jozef Vengloš nebo Vlastimil Petržela a další. Koukal jsem na ně jak na bohy, hrozně jsem je obdivoval. Dnes mám odpovídat na otázky, jak se cítím, když jsem vyhrál ocenění, které mě řadí mezi ně. Těžko se mi tomu věří,“ řekl Trpišovský.



Je nadšený, že v kategorii fotbalista roku zvítězil Tomáš Souček, který v lednu zamířil ze Slavie do West Hamu. „Chtěl bych říct, že výhru vnímám jako cenu pro Slavii. Je to slávistická trofej, stejně ji vnímám i u Tomáše Součka. Jsem rád, že ke čtvrtfinále Evropské ligy, zisku domácího double, výhře v československém poháru i startům v Lize mistrů jsme nakonec mohli přidat ještě tohle razítko v podobě trenéra a hráče roku,“ uvedl kouč.



„Je to pro mě všechno jeden balíček. Odměna pro všechny, kteří jsou toho součástí, ať už v realizačním týmu nebo ve Slavii obecně. Beru to jako satisfakci pro ty, kteří mě přivedli do Slavie a věřili mému stylu, tomu, co chci dělat,“ doplnil Trpišovský.



Vzhledem k pandemii nového koronaviru letos anketa přišla o slavnostní vyhlášení. „Pokud to budu vnímat trochu s nadsázkou a odlehčeně, je to pro mě skutečně jedna z pozitivních zpráv. Akce, na kterých je hodně lidí a žádá se, abych byl středem pozornosti, skutečně příliš nemám rád,“ řekl.

„Představa, že se nemusím soukat do bot a obleku a nebudu středem pozornosti v mém soukromém životě, se mi celkem zamlouvá. Nejsem jednoduše společenský typ. Nic to ale nemění na faktu, že si ocenění strašně vážím. Jsem ale rád, že můžu být doma s rodinou a neuškrtím se na kravatě v obleku,“ dodal s úsměvem.