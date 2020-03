Přestupová škatulata? Barcelona nabízí Griezmanna, ten by mohl jít do PSG za Neymara, píše španělský tisk

Barcelona Mistr světa s Francií z roku 2018 Antoine Griezmann svými dosavadními výkony a adaptací na Camp Nou zaostává za očekáváním, v 26 ligových zápasech vstřelil osm gólů. Podle španělského listu Diario Sport si vedení Barcelony vyslechne nabídky jiných klubů za Griezmanna zhruba ve výši 100 milionů eur (přibližně 2,7 miliardy korun). Nejvíce skloňovanou náhradou za levonohého Francouze je návrat Brazilce Neymara.

K příchodu útočníka Neymara do Barcelony vše spělo už před začátkem sezony, Brazilec se odmítl zapojit do začátku zimní přípravy a vedení Pařížanů se ho snažilo prodat. Neymar před třemi roky přestoupil z Barcelony do PSG za rekordních 222 milionů eur (cca 6,1 miliardy korun). S francouzským celkem má smlouvu do roku 2022.

„Neymar může opustit PSG, pokud přijde nabídka a my se se zájemcem dohodneme. Ale zatím nevíme, jestli ho někdo chce a za jakou cenu. Každopádně se takový přestup nedá udělat za den,“ řekl v létě sportovní ředitel francouzského celku Leonardo webu leparisien.fr.

Jenže marně, žádný z klubů v létě nedokázal nabídnout odpovídající sumu. Teď ale při zvýšených spekulacích o možném odchodu Griezmanna se výměna za Neymara s dalším doplatkem pro PSG přímo nabízí. Pařížský klub totiž o služby levonohého Francouze již v minulosti zájem měl.

„Ze čtrnácti branek, které Griezmann vstřelil, bylo deset z nich prvním gólem utkání, od Antoina se ale čekalo mnohem víc. Nevidím v něm šťastného hráče, není pro něj přirozené dělat věci, které po něm Barcelona vyžaduje,“ říká uznávaný expert na španělský fotbal Guillem Balagué.



Odchodu Neymara nahrává i fakt, že fanoušci úřadujícího mistra francouzské Ligue 1 na brazilského útočníka často pískají, před necelým měsícem si navíc postěžoval na klub, který ho nechal čtyři zápasy mimo hru.

„Je těžké nehrát čtyři zápasy, nebyla to moje volba. Nebylo to moje rozhodnutí, ale rozhodnutí lékařů a klubu. Měli jsme kolem toho hodně diskuzí. Chtěl jsem hrát, cítil jsem se dobře. Klub se bál. A ve finále jsem to já, kdo tím trpí. Kdybych měl více praxe, odehrál bych lepší zápas,“ postěžoval si Neymar.

Podle španělského listu Diario Sport je Neymar spolu s Lautarem Martínezem z Interu Milán hlavním adeptem na mezeru po francouzském útočníkovi, Barcelona by ale v obou případech musela sáhnout hluboko do kapsy.