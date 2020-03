Léčitel, který se sám nakazil. Arteta je bývalý Guardiolův superasistent, nyní spasitel Arsenalu

Praha Znovu vstoupil na Emirates, aby vrátil lesk zašlé značce. Guardiolův učeň Mikel Arteta pozvedl chátrající Arsenal, pak jej však skolil Olympiakos. Ten znamenal konec v pohárové Evropě i nákazu koronavirem. Španělský stratég však s virem bojuje a hlásí: cítím se lépe, příznaky odezněly.

„Je mi velice dobře. Mám pocit, že jsem se uzdravil,“ řekl Arteta a dodal: „Trvalo mi tři nebo čtyři dny, než zmizely počáteční příznaky. Než jsem se začal cítit mnohem lépe. Vrátila se mi energie. Pravdou je, že se cítím velmi dobře.“

Celá kauza Arteta a koronavirus začala odloženou dohrávkou s Manchesterem City. Duel, v němž měl nový kouč Arsenalu změřit síly se svým učitelem Guardiolou, byl spouštěčem pro přerušení všech fotbalových soutěží v Anglii. Arteta totiž předtím přišel do styku s majitelem Olympiakosu Evangelosem Marinakisem, jenž jej s největší pravděpodobností nakazil novým typem koronaviru Covid-19.



„Všechno se to seběhlo dost rychle,“ vyprávěl Arteta. „V úterý desátého března jsem se necítil dobře, šel jsem k lékaři, ale nebyl tam. Po tréninku jsem v autě mluvil s lidmi z klubu, volali, že se majitel Olympiakosu nakazil a každý, kdo s ním přišel do styku, je v ohrožení,“ líčil pro španělskou televizi La Sexta lodivod Arsenalu.

„Do telefonu jsem řekl, že mi není úplně dobře, protože spousta lidí byla v kontaktu se zástupci Olympiakosu. Další den měl být zápas s Manchesterem City, ale samozřejmě jsme nemohli mlčet a vystavit tolik lidí riziku,“ uvedl někdejší záložník Arsenalu, Evertonu či PSG.



Guardiolův učeň

Kdo sleduje Premier League, jako by v něm viděl klon Pepa Guardioly. Gesta, grimasy, energie i oblečení. Chlapík, který vede od konce minulého roku Arsenal, nápadně připomíná lodivoda Manchesteru City. Jediné, v čem se liší, jsou vlasy. Ty má Mikel Arteta už léta neměnné, avšak o poznání hustší.

„Nevím, jak to celé dopadne. Ale řeknu vám jednu věc. Ať už by šel Mikel trénovat kamkoli, pro ten klub by to byla výhra. Trefený jackpot,“ pronesl v minulosti Guardiola na jedné z tiskových konferencí, během níž musel čelit řadě otázek ohledně budoucnosti svého asistenta.

Ta se vyřešila až koncem prosince minulého roku. Mikel Arteta nakonec vyslyšel volání svého milovaného klubu a vrátil se tak na stadion Emirates, aby vedl tým, v jehož dresu odehrál 110 utkání a nosil kapitánskou pásku.



„Pro mě je tohle návrat domů. Na takovou příležitost jsem se chystal několik let. Teď jsem připravený dát ve prospěch klubu veškeré svoje znalosti a dovednosti,“ zněla první slova Artety na lavičce Gunners.

Entrée? Nic moc. Sedm zápasů, pouhé dvě výhry. Ale ta proměna? Místo jedenácti odevzdaných chlapů létala po hřišti parta válečníků. Arsenal zkrátka vypadal jako vyměněný.

Projevilo se to i na ligové tabulce. Z její hloubi se Kanonýři postupně vypracovali na pětibodový odstup od pátého místa, které by zajistilo účast v pohárové Evropě. Tu totiž Artetovi svěřenci nechvalně opustili. Doma, po vítězství v Řecku, totiž Kanonýři padli v prodloužení a postup přenechali Olympiakosu.

Majitel Olympiakosu Evangelos Marinakis, jenž nakazil Mikela Artetu.

Porodní bolesti zkrátka vynechat nelze. Arteta je ale zcela jistě pro Arsenal skvělým lékařem. Jak by však mohl léčit, kdyby byl sám nakažený?