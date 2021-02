Soupeř pro Slavii: kouč Gerrard i nejproduktivnější bek. Trpišovský je nadšený, do Skotska se těší

Praha Zatímco fanoušci už věděli, slávističtí fotbalisté na jméno soupeře do osmifinále Evropské ligy napjatě čekali v letadle, kterým se vraceli z Anglie do Prahy. „Slyšíte mě všichni?“ ptal se posádky palubním rozhlasem náhradní brankář Přemysl Kovář. „Do Anglie už bohužel neletíme, ale je to Glasgow Rangers.“

Britský tisk o výhře Slavie: Nudný Leicester, postup sešívaných byl šokující, ale zasloužený „Tak to je hratelný, kámo!“ rozléhalo se v letadle společně s bujarým potleskem. Slávisté se den po vyřazení Leicesteru vraceli do Prahy ve výborné náladě a jméno příštího soupeře jejich radost jen podpořilo. „Manchester United, který jsem si přál, to sice není, ale i tak potkáme skvělý tým,“ reagoval záložník Lukáš Provod. „Čeká nás výborný soupeř. Jen je škoda, že u toho nebudou fanoušci, jak v Praze v Edenu, tak ve Skotsku by jistě panovala úžasná atmosféra,“ zmínil Nicolae Stanciu. A trenér Jindřich Trpišovský? „Jsem nadšený, spokojený. Ve Skotsku jsme ještě nebyli, podíváme se na krásný stadion, potkáme skvělého trenéra a skvělého bývalého hráče.“ Rangers už třetím rokem vede Steven Gerrard, legenda Liverpoolu a jeden z nejlepších záložníků uplynulých dvaceti let.

Glasgow Rangers vizitka Rok založení: 1872 Klubové barvy: modrá, bílá a červená Největší úspěchy: vítěz PVP 1972, finalista PVP 1961 a 1967 a Poháru UEFA 2008; 54x mistr ligy (poprvé 1891, naposledy 2011), 33x vítěz Skotského poháru (naposledy 2009) Stadion: Ibrox (kapacita 50 817 diváků) Trenér: Steven Gerrard (Anglie) Současné opory: Jon McLaughlin, James Tavernier, Ianis Hagi, Alfredo Morelos Coby trenér-začátečník s týmem během posledních dvou sezon obsadil druhé místo za Celtikem, ale v aktuálním ročníku Rangers vedou tabulku skotské Premiership už o osmnáct bodů. A co víc: v domácí soutěži ani v Evropské lize ještě ani jednou neprohráli. Co na to Slavia? „Bude to pro nás hodně těžký test,“ očekává záložník Stanciu, který má v kádru soupeře reprezentačního spoluhráče Ianise Hagiho. Hvězdou týmu je kapitán James Tavernier, který z pozice pravého obránce nastřílel v letošní sezoně už sedmnáct branek. Jen ve skotské lize má těžko uvěřitelnou bilanci jedenácti gólů a deseti asistencí. S třinácti, respektive dvanácti nastřílenými góly napříč všemi soutěžemi mu sekundují útočníci Alfredo Morelos a Kemar Roofe. Pozor si ale slávisté budou muset dát i na další hráče soupeře. Už 11. března v Praze a o týden později v Glasgow.