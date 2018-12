Sparta je parodií na své dřívější já. Je na dně, kdo ji z něho zvedne?

PRAHA To je parodie na klub, který si ještě před pár lety myslel, že je nezlomný a nezranitelný. Sparta, nejčastější fotbalový šampion, padla ke dnu. Body rozdává na potkání, od fanoušků poslouchá pískot a na boj o titul může znovu zapomenout. Na vedoucí Slavii ztrácí 15 bodů a těší se na příští víkend, až šílený podzim skončí.

Provizorní trenér Ščasný musí vědět, že z lavičky půjde pryč. Mužstvo nefunguje. Nedělní blamáž 0:1 s Teplicemi byla dokladem toho, že se Sparta chová uťáple.

Tím pádem se logicky otřásá taky Ščasného pozice sportovního ředitele, protože právě on má na svědomí, jak legendární značka s písmenkem „S“ vypadá. Teď vypadá směšně, takže ještě před přestávkou fanoušci spustili: „My chceme Spartu!“

Od úst jim létaly vzteklé sliny, a to ještě netušili, že bude hůř. „Kde máme Spartu?“ ptali se po hodině.

VIDEO: Ještě pořád mi nedochází co se stalo, vyhrát na Spartě to je prostě úžasný, zhodnotil trenér Hejkal

Když se teplický náhradník Pavel Moulis v 83. minutě bez velké námahy prohnal k životnímu gólu, křičeli frustrovaně: „Všichni ven!“ S ironickým dovětkem: „Hoši, děkujem!“



Sparta je v rozkladu. Ze tří posledních zápasů získala jediný bod, přičemž dvakrát nastoupila doma.

„Hráči jsou nervózní a dělají věci, které jsou až komické,“ stěžoval si Zdeněk Ščasný. Komické je počínání Sparty jako takové.

Bije na poplach, ale sama se krčí v koutě. Po trapasu s Teplicemi se hráči dlouze dohadovali, jestli vůbec nakráčet na tradiční děkovačku pod kotel. Nakonec šli - a dostali za uši. Zaslouženě.

Sparta hledá trenéra, který jí pomůže z mizérie. Může to být Vítězslav Lavička, který už na Spartě třikrát působil? Ano. Návrat trenérského džentlmena by z krátkodobého hlediska prospěl, ovšem problém, který Spartu tíží, to může nanejvýš zamaskovat.

Trefně to pojmenovali skalní příznivci ve chvíli, kdy rozvinuli černobílé transparenty. Prosili v nich majitele Daniela Křetínského, aby Spartu prodal někomu, kdo bude chtít být úspěšný. Podle letopočtů rekapitulovali:

„Železná Sparta.“

„Evropská dominance.“

„Zlatá éra.“

V závěrečném řádku se objevil přímý dotaz na Křetínského: „O jakých triumfech budete svým dětem vyprávět vy?“



Miliardář Křetínský vstoupil do Sparty v roce 2004 a úspěchy zmizely.

Po nedělní bídě může odepsat další sezonu, která se poprvé v historii dohraje v dodatečné fázi. Po klasických třiceti kolech se bude pokračovat, ovšem Sparta už teď po 18. kole vidí, že se trůn ztrácí v mlze. V tabulce je až pátá.

Že nestačí na Ostravu nebo Jablonec, to je ostuda. Že sama vykopala příkop mezi Slavií a Plzní, to je hřích. Chladně hrající cizinecká legie, na kterou Křetínský loni vsadil, se totálně míjí účinkem.

Dřív by se sparťanská porážka považovala za třeskutou událost, dnes se jeví tak nějak obyčejně. „Hráli jsme ukázněně, sbírali centry a čekali na šanci,“ líčil teplický trenér Stanislav Hejkal.

Tak jednoduché to bylo? Na Letnou nepřišlo ani sedm tisíc lidí, čili nejnižší návštěva v sezoně, což taky leccos napovídá. Lidé pískali, láteřili, a když rumunský obránce Chipciu před koncem zaspal při autovém vhazování, houfně se zvedali a šli domů. Sparta, kterou milují, se jim vypařila před očima.

Proto žádají, ať trenér Ščasný skončí.

„Dělat, že mě to nezajímá, byl bych pokrytec a lhář. Naprosto jim rozumím. Všechno si vyhodnotíme na konci podzimu,“ reagoval kouč.

VIDEO: Je to úkol, abychom se všichni zvedli jako Sparta, řekl po zápase Lukáš Vácha

Sparťanští hráči před utkáním proti Teplicím. Zleva: Srdjan Plavšić, Lukáš Štetina a Michal Sáček.



Jenže mezitím se fotbalový závod o titul zúžil na dva týmy, které sparťanům pijí krev.

Plzeň po raketovém úvodu zvládla páteční předehrávku ve Zlíně a Slavia si v sobotu poradila s Mladou Boleslaví. Těsné skóre 3:2 klame, slávisté byli ve všem lepší a góly inkasovali až v závěru. Však i trenér Jindřich Trpišovskýřekl: „Když odečtu posledních šest minut, byl to z naší strany výborný výkon.“

Co by za takovou větu dala Sparta.

Aspoň jednou za podzim. Model 2018 je totiž jalový, upocený a v prosinci už rezignovaný.