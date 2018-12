Je Sparta na dně, nebo ještě spadne? Frýdek: Cizincům je jedno, co se děje. Měli by jim jít po krku

PRAHA Na úhlavního nepřítele ze Slavie ztrácí v tabulce už 15 bodů. Fotbalisté Sparty nejenže mohou zapomenout na ligový titul, musí navíc poslouchat pískot vlastních fanoušků. Přitom podle rozpočtu by Letenští měli v lize vévodit.

Dřív se fanoušci ostatních týmů sparťanům kvůli jejich krizi vysmívali, teď je začínají litovat.



Vždyť nejúspěšnější český klub ztrácí na první Slavii po nedělní domácí prohře 0:1 s Teplicemi už patnáct bodů, na druhé místo Plzně zajišťující rovněž předkolo Ligy mistrů pak bodů jedenáct.

Po sérii tragických výsledků, kdy z posledních devíti ligových zápasů ukořistili jen dvě výhry a pětkrát prohráli, vyhlížejí na Letné poslední podzimní kolo, tedy sobotní duel v Příbrami.

„Jako sparťan musím říct, že hůř mi už dlouho nebylo. My pořád čekáme, že se to změní, ale už několik let to jde spíš k horšímu,“ řekl serveru Lidovky.cz dlouholetý hráč Sparty Martin Frýdek starší.



Josef Šural sklání hlavu poté, co Pavel Moulis se spoluhráči slaví gól.

„Nemyslím si ale, že je to problém jen v trenérech, kteří se tam točí jak na orloji, někdo by měl jít po krku hráčům, kteří se mají ve Spartě až moc dobře.“

„Já hrál v Německu a tam jsem taky musel ukázat, že jsem lepší než domácí kluci. Když ale vidíte, že současní sparťané nebojují a snaží se jen čeští hráči a mladí kluci, tak je to špatně,“ doplnil.

Letenští fanoušci už také začínají počítat, že na sestupové pozice mají náskok 16 bodů, tedy o jeden víc, než kolik ztrácejí po 18 kolech na titul.

V různých diskuzních fórech se pak spekuluje o tom, zda není lepší se propadnout mimo play-off elitní šestice až na sedmé místo, což by dalo Spartě větší šanci v boji o účast v předkole Evropské ligy pro příští sezony.

Právě vítěz skupiny na 7.-10. místě má jistou baráž o vstupenku do Evropské ligy.

Co bude se Ščasným?

Matematiku stranou, klíčové nyní pro Spartu je, aby se dostala z problémů, ve kterých se nachází. S kádrem i rozpočtem, který na Letné mají, by podobné záležitosti příznivci klubu podobné záležitosti vůbec řešit neměli.

Ostatně i kouč a sportovní manažer Zdeněk Ščasný tvrdí, že má nejlepší mužstvo v lize. Jenže na hřišti to tak nevypadá a právě on je pod tvrdou kritikou vlastních fanoušků, kteří ho už několik týdnů odvolávají i z obou funkcí.

Věří, že Spartu vyvede z krize někdo jiný, většina pak volá po návratu Vítězslava Lavičky, pod jehož vedením slavili na Letné v roce 2014 naposledy titul.

Vedle změn v realizačním týmu se ale nabízí také úprava současné strategii klubu, která momentálně nefunguje.

Majitel Daniel Křetínský se svými spolupracovníky vsadil na cizince, kteří by měli zbytek ligy převyšovat nejen platy, ale i uměním.

Jenže, pokud nefungujete jako tým, chybí vám lídr a ve vzniklém marastu se utápí i největší hvězdy Nicolae Stanciu a Guélor Kanga, který kvůli disciplinárním trestům poslední měsíc více nehrál, než naopak, dovednosti jsou vám k ničemu.

Fanouškům navíc dochází trpělivost také s Křetínským, za jehož čtrnáctileté vlády Letenští jen jednou postoupili do Ligy mistrů. Na zápase s Teplicemi proto vyvěsili transparent, na němž ho prosili, aby klub prodal.



„Já třeba byl překvapenej tím, že na Spartu stále chodilo v posledních zápasech i dvanáct tisíc diváků. Až teď to v nich bouchlo, ta frustrace je velká, proto jich tam bylo jen sedm tisíc. Já ten úbytek čekal mnohem dřív,“ poznamenal Frýdek, jehož syn Martin je členem základní sestavy Sparty.

„Ta strategie se zahraničními hráči nefunguje, je jich tam moc, mělo by se to změnit. Máme nejlepší akademii v Česku, jenže ti kluci nehrají. Jsem si jistej, že kdyby dostali šanci, budou žrát trávu a pro Spartu odevzdají úplně všechno.“

„Naopak cizincům je úplně jedno, kde Sparta momentálně je. Nerozumí tomu, když chodí po městě, kde se nám smějí, že nám Slavia nakládá patnáct bodů. To musíme protrpět my ostatní,“ dodal smutně Frýdek.

Dojde na jeho slova, nebo se Sparta ještě svého dna nedotkla?