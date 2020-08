Sparta v Evropské lize bez jediného boje? Jasno může být v úterý večer

Praha Po dlouhé době i příjemné starosti. Fotbalisty pražské Sparty zastihla na rakouském soustředění radostná zpráva. Na Letnou se s velkou pravděpodobností vrátí základní skupina Evropské ligy, a to bez jediného zápasu. Jak je to možné? Stačí, aby aktuální ročník nevyhrála Basilej či Wolverhampton. Ovlivní případný finanční bonus i další posilování? Jasno může být už v úterní večer.

Ještě před týdnem se zdálo, že sparťanské naděje pro přímý postup do základní skupiny Evropské ligy drží ve svých rukou jen fotbalisté Leverkusenu. Ti však už v pondělí ze soutěže po velkém boji s Interem Milán vypadli a naděje historicky nejúspěšnějšího českého klubu na přímý postup se rozplynuly.

To by ovšem nesměla ke Sparťanům na rakouské soustředění dorazit veselá novina: počítá se i vítězství Interu Milán, Sevilly, Šachtaru a Manchesteru United. Jednoduše řečeno: pokud letošní ročník Evropské ligy nevyhraje jeden z dua Wolverhampton či Basilej, vítěz českého poháru může slavit.

Sparta se raduje z vítězství.

Jak je to možné? Spartě nahrály přesuny ve třetím a čtvrtém předkole nemistrovské části Ligy mistrů. Díky nim může slavit dokonce už v úterý večer, kdy oba zmíněné celky nastoupí ke svým čtvrtfinálovým bojům.



Fandit se bude zcela jistě španělské Seville, která bude mít bezesporu těžší roli než ukrajinský Doněck. Tomáš Vaclík a spol. totiž budou muset přejít přes Wolves, kteří zatápěli nejednomu velkoklubu v anglické Premier League. Ani Šachtar to však nebude mít jednoduché, pokud si však poradí s Basilejí, výrazně přiblíží Spartě nejen účast v základní skupině EL, ale také přísun finančních bonusů.

bídný koeficient Čechy snad neovlivní: Česko by i přes špatné výsledky Sparty, Jablonce, Plzně a Mladé Boleslavi v Evropě mělo udržet patnáctou příčku v žebříčku koeficientů. Ta zaručuje účast pěti mužstev v pohárech: dva v LM a tři v EL.

Ty by mohly ovlivnit i další nákupy Letenských. Jejich jistota by totiž v porovnání s případným bojem v předkolech mohla dorazit relativně brzy. Jaká jména by to mohlo do rudého dresu přihrát?



Na dobré cestě se jevil příchod Davida Pavelky, českého reprezentanta a aktuálně středopolaře turecké Kasimpasy. Odchovanec Sparty by mohl pomoci s vyztužením středové linie, mladému kádru by dodal i další zkušenosti. Turecký klub, který se s tuzemským gigantem nedohodl na odstupném, by mohl dostat tučnější šek.

Dávid Hancko při podpisu smlouvy

A co třeba pohádkový příchod z Anglie? Sparta se už v minulosti zajímala o služby Matěje Vydry, jehož účinkování na Letné bylo na spadnutí. V zimní přestávce byl hráč Burnley jednou nohou v Praze, kvůli zranění však nakonec na ostrovech setrval.



Teď se k jeho angažování vyjádřil i sportovní ředitel Tomáš Rosický: „Typologický hráč jako Matěj by mě velmi zajímal. A Matějovy kvality jsou velké. Má rok do konce smlouvy, koupili ho za velkou sumu a uvidíme, jaký to bude mít vývoj. Požadavky Burnley jsou ale pro nás momentálně nedosažitelné.“

Matěj Vydra byl jednou nohou na Spartě, pak pálil v Anglii.

To říkal bývalý kapitán české reprezentace před onou veselou zprávou. V úterý večer si však může odškrtnout svůj další velký milník: „Další cíl je pro nás vrátit Spartu do Evropy, kde také dlouho chybí. Prestiž klubu, hráčů a jejich ceny půjdou nahoru.“



Podaří se to?