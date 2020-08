SLÁVISTA: My chceme Ligu mistrů, teď ať prodává Sparta

Praha Slavii zatím hraje vše do karet. Kromě Lyonu. Ten jediný může svým triumfem v závěrečném turnaji vrcholící Ligy mistrů sešívané podržet ve 3. předkole příštího ročníku nejslavnější klubové soutěže místo účasti rovnou ve čtvrtém.

Až od něj zajišťuje výhra postup do základní skupiny nebo při prohře účast v hlavní fázi Evropské ligy. Naštěstí vítězství Lyonu se nachází spíš v oblasti teorie. I když kdo čekal, že vyřadí Juventus?

Hlavní otázkou tedy je, jak přejít přes to čtvrté kolo, odlišující úspěšné kluby od superúspěšných. Mezi možnými soupeři jsou mistři Nizozemska, Skotska, Řecka, Srbska, Rumunska či Bulharska. Států, které naše fotbalová reprezentace moc neválcuje. A konkrétně jde o týmy s násobnými rozpočty oproti Slavii. Zbývá asi jen zavřít oči, věřit trenéru Trpišovskému, že za jaro nahradil hvězdy, tým znovu sehrál a zrychlil, a doufat.



Co by rozhodně nehrálo do karet, je případný prodej opor. Navíc před klíčovými duely sezony. Zájem o Stancia, Coufala, Bořila, Masopusta i Olayinku z Anglie či Německa těší, ale děkujeme, přijďte zas. V zimě, kdy každý rozumný tvoří tým na další sezonu. Prodeje před nejdůležitější fází sezony nechme „úspěšným“ klubům, jako je Sparta. Ta si to letos může dovolit, když velmi pravděpodobně postoupí do Evropské ligy bez boje. Slávistům ale přejeme podpis lepšího angažmá až po podzimu v Evropě. V Lize mistrů jejich cena určitě neklesne.