SPARŤANKA: Drhne to. A za dveřmi už čeká Rapid

Hrubice jsou k vidění v obranné hře v nemenší míře než před přestávkou a v útočných kombinacích to dře, jako kdyby se někteří hráči spolu viděli poprvé na předzápasovém tréninku. Nejvíc to bije do očí u Davida Moberga Karlssona. Ten snad nepochopil jedinou narážečku a sám rozdal mnoho nepochopených přihrávek. Ještěže coby penaltový exekutor vypadá neomylně.