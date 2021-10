SPARŤANKA: Není zeť jako zeď. Zní to skoro stejně, ale rozdíl je obrovský

Názor

Je to paradox. Týmy se snaží uspět v lize, aby mohly hrát evropské poháry. Když je pak kopou, zase nestíhají v lize a vydělává na tom ten, co se do Evropy nedostal. V dalším ročníku si to prohodí. Letos jsou ukázkovým příkladem Plzeň a Jablonec.