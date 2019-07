Slávisté se ztrapnili. Oficiální profil klubu si dal na Twitter, že jsou až druhým největším klubem v Česku

Stanciu ve čtvrtek odpoledne podepsal se Slavií smlouvu na čtyři sezony. Al Ahli ze Saúdské Arábie, za nějž hrál rumunský záložník letos od ledna do května, zaplatil v přepočtu těsně přes 100 milionů korun.

Přitom ze Sparty, kde hrál Stanciu od ledna do prosince 2018, odcházel Stanciu do Saúdské Arábie za v přepočtu 200 milionů eur.

Pocta být hráč druhého největšího klubu v Česku.⚪️



It is honour to be player of the second biggest club in Czech. ⚪️#HaideSlavia #Stanciu  pic.twitter.com/YI96lklaUI