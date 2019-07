‚Doufám, že tebe i tu tvoji zas*anou agentku někdo zabije,‘ píší fanoušci Stanciuovi. Policie výroky prověřuje

PRAHA Tak tohle přehnali. Ano, Nicolae Stanciu míří k hlavnímu rivalovi ze Slavie, i když ještě před půl rokem tvrdil, že chce jako kapitán Sparty v klubu vydržet minimálně do té doby, než se Spartou vyhraje nějakou trofej. Ani tato zjevná zrada a pošlapání jména klubu by však neměla fanoušky Sparty motivovat k tomu, že rumunskému záložníkovi i jeho agentce Anamarii Prodanové přejí, aby je někdo zabil.

Nicolae Stanciu ve čtvrtek přijel do Prahy, aby zde podstoupil zdravotní prohlídku a podepsal se Slavií smlouvu. Předpokládá se, že Slavia by měla poslat do Al Ahli, kde hrál letos od ledna do května, 4 miliony eur (100 milionů korun).

Jenže to nehodlají skousnout fanoušci Sparty, kde rumunský špílmachr hrával a občas i dělával kapitána od ledna do prosince 2018.

Drtivá většina z nich mu na sociálních sítích vzkazuje, že během derby zažije peklo, mnozí pak Stanciuovi vzkazují, že budou protestně pálit jeho dres.

Nicolae Stanciu přestoupil ze Sparty za zhruba 200 milionů korun do Al Ahlí.

Najdou se však i tací, kteří mu přejí, aby jej někdo z hráčů Sparty zbrousil, v krajních případech pak, aby jej někdo zranil.



„V derby na něj nasadit nějakého brusiče a pěkně mu promasírovat kotníky, ať si užije Slávistickou léčbu!“ uvedl fanoušek Majkl.



„Pár mířených na achillovku a rychle uteče zas do ciziny, až mu někdo zlomí nohu,“ dodal.



Zcela za hranou zákona jsou však ti, kteří mu na sparťanských fanouškovských serverech přejí, aby zemřel i s jeho agentkou Anemariou Prodanovou.

„Přeji teda cikánovi jen to nejhorší, hlavně nepohodu jak na hřišti, tak i v rodině. Přeji mu dlouhodobé zranění a přeji mu také, aby si to s ním vyřídil kotel. V Srbsku, Chorvatsku, Řecku nebo v Polsku by za tohle měl vykopaný hrob před posprejovaným barákem, rozmlácený auto, manželka by si nemohla ani zajít nakoupit,“ uvádí fanoušek pod názvem Expert z tribuny.

Fanoušci Sparty si totiž Stancia oblíbili. Nejen kvůli tomu, že ve 31 ligových zápasech vstřelil 10 gólů (z toho dva proti Slavii), ale především kvůli jeho tehdejším slovům o oddanosti Spartě. Jenže teď jej o to víc odsuzují.

„Doufám, že tebe i tu tvoji zas*anou agentku někdo zabije,“ nebere si servítky fanoušek Sparty Martin.



Najdou se však i tací fanoušci Sparty, kteří Slavii Stanciua vyloženě přejí.

„Je to bitch svojí agentky, nic víc. Hned, jak přijde něco za lepší prašule, dá cirkusu Eden vale,“ píše fanoušek Bill.



Příspěvky, které přejí Stanciuovi zranění či smrt, nyní vyšetřuje pražská policie.

„Musíme to vyhodnotit, zda se jedná o protiprávní jednání. Zda v trestně-právní rovině došlo k činu, který lze vyhodnotit jako přestupek či trestnou činnost. Případně ho můžeme předat jinému správnímu orgánu, kupříkladu magistrátu města,“ uvedl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.



Zda podal podnět k vyšetření případu někdo ze Slavie, však nepotvrdil.