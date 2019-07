Věděli jsme, že jednou musíme mužstvo omladit. Je šílené, co nás čeká v srpnu a září, je si vědom Vrba

PRAHA Fotbalová Plzeň během letní přestávky provedla velký řez v hráčském kádru a rozloučila se i s několika dlouholetými oporami. Podle trenéra Pavla Vrby takové omlazení jednou západočeský klub udělat musel, aby mohl být dál úspěšný. Kouč Viktorie je zvědavý, jak do týmu zapadnou nové posily, jestli naplní potenciál a ustojí velký tlak.

Slovenský útočník Marek Bakoš se přesunul do pozice Vrbova asistenta, hráčskou kariéru po minulé sezoně ukončil také záložník Daniel Kolář a stal se manažerem plzeňské mládeže. Další pamětník velkých úspěchů Západočechů Milan Petržela zase po vypršení smlouvy odešel do Slovácka.

„My moc dobře věděli, že to jednou nastat musí. Že musíme trošku mužstvo omladit a změnit. Je pravda, že letos se přestupů udělalo hodně. Mnozí noví hráči mají obrovskou šanci hrát v základu. Je to i takové napětí, očekávání, jak to zvládneme. Hráči, kteří sem přichází, sami po čase konstatují, jak jsou překvapeni tím tlakem. Ať už od fanoušků nebo od médií. Je trošku jiný než v menších klubech a i to ovlivňuje jejich výkony,“ řekl Vrba novinářům na soustředění v Rakousku.

Plzeň v létě posílil zkušený třicetiletý obránce Adam Hloušek, ale i několik mladíků. Brzy čtyřiadvacetiletý záložník Lukáš Kalvach přestoupil z Olomouce, útočník Ondřej Mihálik (22) a o dva roky mladší slovenský středopolař Christián Herc přišli na hostování s opcí z Alkmaaru, respektive z Wolverhamptonu. Jednadvacetiletý záložník Dominik Janošek k úřadujícímu vicemistrovi zamířil ze Slovácka.

„Víme, že kádr prochází větší obměnou, než jsme byli v minulosti zvyklí. Na druhou stranu sem přicházejí hráči s perspektivou a mají možnost jít výkonnostně nahoru. Kdybychom tomu nevěřili, tak možná někteří hráči ze staré party zůstanou, ale stejně by nás to za půl roku dohnalo. Z toho pohledu ty kroky musíme udělat,“ upozornil bývalý kouč české reprezentace.

Šestatřicetiletý Bakoš v realizačním týmu nahradil asistenta Dušana Fitzela, jemuž klub neprodloužil smlouvu. „Řešili jsme dvě varianty. Bylo to hrozně těžké. Nakonec jsme se rozhodli pro Máru, který k mužstvu má momentálně blíž. Je pracovitý, znám ho už z Púchova. S touto variantou jsem neměl žádný problém. Už teď dokazuje, že má před sebou jako trenér zajímavou perspektivu. Musí si jen dodělat vzdělání,“ konstatoval Vrba.

„V minulosti dokonce byli i borci, kteří skončili s ligou a hned trénovali. Marek jde spíš postupnými kroky. Třeba Dan Kolář začal dělat manažera u mládeže. Je skvělé, že hráčům, kteří tu odvedli kus práce, se klub snaží vytvořit nějakou cestu a jen je někam nefrkne. Viktorka jim nabídla ideální možnost se zapojit do práce v klubu, což se v českých podmínkách zas tak často nestává,“ doplnil rodák z Přerova.



Viktoria v minulé ligové sezoně neobhájila titul a skončila za pražskou Slavií. Loni na podzim si však potřetí v historii zahrála skupinu Ligy mistrů, kde v konkurenci Realu Madrid, AS Řím a CSKA Moskva obsadila třetí místo a postoupila do vyřazovací fáze Evropské ligy. Nyní Plzeňské čeká mnohem těžší cesta do elitní soutěže, protože začnou už ve druhém předkole LM proti řeckému gigantovi Olympiakosu Pireus.

„Na rozdíl od jiných klubů nemáme takové sponzory, kteří zajistí celý rozpočet bez problémů. My si do kasy musíme pomáhat i výsledky. Věřím, že i letos v září budeme v plusu, čili ve skupině evropských pohárů, a nebudeme muset sahat na rezervy, které samozřejmě máme. Všichni ví, že naše ambice jsou vysoké. Zrovna jsme seděli s majitelem (Tomášem Paclíkem) a ten mi říkal, že jsme kromě pražských S taková česká výjimka, která už deset let hraje poháry. Chceme v tom pokračovat,“ uvedl Vrba.

Dvojzápas s Olympiakosem považuje za hodně důležitý. „Kdyby se nám podařilo postoupit, budeme mít garantovanou minimálně skupinu Evropské ligy, což by bylo skvělé. A ještě bychom se poprali o Ligu mistrů. Kdybychom nepostoupili, hráli bychom ještě kvalifikaci Evropské ligy. Start je hodně náročný na rozdíl od minulé sezony, kdy jsme měli jistou skupinu Champions League a měli klidnější rozjezd. Teď je šílené, co nás čeká během srpna a září. Zátěž bude mimořádná a sám jsem zvědavý, jak to zvládneme,“ řekl pětapadesátiletý trenér.