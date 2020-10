Stoperský lazaret. Sparta i před Milánem řeší obranu, start Čelůstky je nejistý

Praha Trenér sparťanských fotbalistů Václav Kotal před čtvrtečním pohárovým utkáním na AC Milán řeší stejný problém jako minulý týden před duelem s Lille: složení stoperské dvojice, když jsou čtyři střední obránci zranění a jejich záskok má trest.

Sparťané v pondělí absolvovali testy na koronavirus, které povinně nařizuje Evropská fotbalová unie (UEFA). Ty problémy nepřinesly.

Ve středu dopoledne se tak vydají ke svému druhému utkání v letošním ročníku Evropské ligy. Po domácí porážce s Lille (1:4) narazí na dalšího soupeře, které umí střílet góly.

AC Milán je po pěti kolech první, dal celkem dvanáct branek a v pondělí poprvé ztratil body, když remizoval 3:3 s AS Řím, byť třikrát vedl.

Jenže kdo bude krotit legendárního Zlatana Ibrahimovice či talentovaného Rafaela Leaoa, když je ze středních obránců lazaret?

Na celou sezonu je kvůli vážnému zranění kolene vyřazen Lukáš Štetina, mimo je pořád i Dávid Hancko.

Ondřej Čelůstka i Dominik Plechatý léčí svalová zranění, byť jejich start zcela vyloučený není. Když za ně proti Lille zaskočil mladší z Ladislavů Krejčí, obdržel červenou kartu.

Kdo tedy k Davidu Lischkovi, jedinému momentálně zdravému stoperovi z kádru?

S Lille tam po Krejčího vyloučení od 23. minuty dohrával středopolař David Pavelka. Když nebude moci nastoupit Čelůstka ani Plechatý, nikdo jiný se vlastně nenabízí.

„Hrál jsem to poprvé, nová zkušenost. Prohráli jsme čtyři jedna, takže dobrý to nebylo,“ prohodil Pavelka po duelu s Lille.

Pozitivní zprávou naopak je, že po lehkých zdravotních potížích je zpátky Ladislav Krejčí starší. Po letním přestupu z Boloni se tak levý krajní hráč znovu vydá do Itálie, kde působil čtyři roky. Je to vítaný návrat, který s sebou nese zkušenosti, kvalitu či znalost prostředí.

Jenže se také musí vzít v úvahu, že Krejčí naposledy k zápasu nastoupil 6. října. Pak byla reprezentační přestávka a Fortuna liga je kvůli opatřením státních orgánů přerušená. A to může být pro Spartu i další české zástupce v Evropské lize - Liberec a Slavii - problém.

Zatímco AC Milán zvládl za posledních deset dnů tři utkání, Sparta hrála jen jednou...

Krejčí není ve sparťanské výpravě jediný, který měl angažmá v Itálii.

Útočník Libor Kozák tam strávil s anglickou přestávkou v Aston Ville celkem téměř sedm let.

Jako dorostenec šel do Lazia, pak rok hostoval v Brescii, další tři roky byl v áčku Lazia. V ročníku 2012/2013 byl s deseti brankami nejlepším střelcem Evropské ligy. Sezonu 2017/2018 odehrál v Bari a podzim 2018 v Livornu. Pak se vrátil do Česka a půl roce v Liberci v létě 2019 přestoupil do Sparty.

I Čelůstku zavedla jedna z jeho zahraničních štací do Itálie, jaro 2010 strávil na hostování v Palermu.