Straka překvapuje: Nejsme favorit, ale s favority budeme vyhrávat

karviná S deseti novými tvářemi vstupují Karvinští do dalšího ročníku nejvyšší fotbalové soutěže. Kádr v letní pauze prošel zásadní proměnou, když jej naopak deset hráčů opustilo. Mezi nimi i střelci důležitých gólů Tomáš Wágner či Lukáš Budínský.

Kdo by je měl nahradit? Realizační tým věří, že například Jakub Šašinka. Právě on je posledním potvrzeným jménem, které slezskému týmu v nové sezoně pomůže.



„V soukromí introvert, ale na hřišti je to bijec. Cítím z něj velké odhodlání hrát za Karvinou, to je pro mě podstatné,“ řekl na adresu útočníka, který přišel na hostování z Baníku Ostrava, karvinský trenér František Straka.

Naopak se v Karviné před pár dny rozloučili s jiným ofenzivním fotbalistou – Erikem Ramirezem.

Straka k Ramirezovi: „Nechtěl za nás hrát“

Dvacetiletý útočník z Venezuely, který se na jaře gólově prosazoval při hostování ve slovenské Senici, na trenéra dojem neudělal.

„Dal mi hned najevo, že za Karvinou hrát nechce a co vše je tady špatně. Něco tak arogantního jsem dlouho nezažil,“ nešetřil Straka kritikou na adresu hráče.

„Byli jsme domluveni, že by po odchodu Wágnera mohl bojovat o sestavu. Co jsme zažili s jeho manažery, to nepamatuju. Nějaké přemlouvání tady vůbec nebylo namístě,“ doplnil sportovní ředitel Lubomír Vlk. Ramirez tak za neupřesněnou částku přestoupil do Dunajské Stredy.

Karvinští chtějí v sezoně opět sázet na mladé odchovance, hodně si také slibují od návratu univerzála Marka Janečky a povedlo se jim ulovit i obránce z nizozemské ligy, ze které se do české příliš nepřestupuje.

„Gigli Ndefe je hráč, na kterého jsme dostali od spolupracovníka tip. Je to fotbalista, který může hrát na levé i pravé straně, což je pro nás výhodné. Je na něm vidět holandská škola, je pohybově velmi dobrý a budeme zvědaví, jak se mu podaří prosadit v české lize,“ konstatoval Vlk.

Na zapracovávání nových hráčů měl trenér jen zhruba čtyři týdny.

„Čas byl našim největším problémem. Tým se snažil nabrat na fyzické kondici, aby byl připraven na sezonu,“ řekl Straka.

„Mezitím jsme tady měli nějaké hráče na zkoušku a vítali nové posily, které jsme začleňovali do našeho systému, a zároveň jsme hledali optimální složení kádru pro start ligy. V přípravných utkáních jsme podle mě ukázali, že jdeme správnou cestou,“ upozornil Straka.

Karviná v pěti přípravných duelech třikrát vyhrála. V prvním ligovém kole ji čeká Mladá Boleslav, v kádru s ještě nedávnými oporami Karvinských Budínským a Wágnerem.

„To je fotbal. Příprava byla tvrdá a už se na zápas těšíme. Do Boleslavi jedeme s jasným cílem udělat body, byť nejsme favoritem,“ dodal trenér.