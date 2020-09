Suárez dolazuje pikantní přestup do Atlética. V Barceloně nechá plat a klub ho pustí zdarma

Madrid Ještě před pár dny o něm Atlético Madrid jen snilo. Ale sled posledních událostí dává přestupu fotbalového útočníka Luise Suáreze z Barcelony reálné základy. „Atlético a Suárez se dohodli. Ale ještě pořád hotovo není,“ informují španělská média o pikantním transferu.

Když před šesti lety Suárez přestupoval z Liverpoolu, zaplatila za něj Barcelona v přepočtu víc než dvě miliardy korun.

A to byl uruguayský reprezentant v Anglii už nechtěný poté, co se na mistrovství světa v Brazílii zakousl do ramene italského obránce Chielliniho a nesměl čtyři měsíce hrát fotbal.

Teď za něj Barcelona neutrží nic. Nový trenér Ronald Koeman s ním nepočítá, útok staví bez něj, byť léta byl vrchním ofenzivním parťákem Lea Messiho.

A protože Suárez má ještě rok platný kontrakt, nechtěl tam královské peníze jen tak nechat. Ale nakonec se části platu vzdal výměnou právě za vstřícnost Barcelony, která ho pustí bez náhrady.



To zase potřebovalo Atlético, aby mohlo Suárezovi nabídnout dvouletou smlouvu, což se třiatřicetiletému hráči náramně zamlouvá.

Generální ředitel Gil Marín i trenér Diego Simeone jsou se Suárezem v intenzivním kontaktu a dávají najevo, jak o jeho služby touží. A to se Suárezovi rovněž líbí.

Bude to pikantní obchod, pokud se během posledních dnů přestupního období uskuteční.

Na Suáreze myslel také Juventus Turín, ale nakonec se do riskantní akce nepustil. Údajně proto, že Suárez nemá pas země Evropské unie. A také nejspíš i kvůli Chiellinimu, byť dávný konflikt ze šampionátu v roce 2014 už je zapomenut.

Atlético však ještě potřebovalo udat Diega Costu, aby nemělo v útoku přetlak velkých hvězd z řad třicátníků. Tento problém ale prý vyřeší hostování dalšího forvarda Álvara Moraty právě do Juventusu.

Luis Suárez v posledních letech platil za prvotřídního útočníka, střelce. V Barceloně dal ve 191 ligových zápasech 147 branek a na dalších 74 gólů přihrál. A kolik pro tým vybojoval pokutových kopů... V poslední sezoně odehrál i kvůli zranění kolene jen 28 ligových duelů a dal šestnáct branek.

Celkem ve 283 soutěžních utkáních dal za Barcelonu 198 gólů, v historické tabulce klubových střelců mu patří třetí místo za Messim a Paulinem Alcántarou, který hrál za Barcelonu před první světovou válkou a po ní.

Za šest let získal Suárez s Barcelonou třináct trofejí, La Ligu vyhrál čtyřikrát, Champions League jednou v roce 2015.