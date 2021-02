Suďte mé výkony, ne že jsem Mussolini. V Laziu se začíná prosazovat pravnuk fašistického diktátora

Řím V dubnu uplyne 76 let od smrti italského fašistického vůdce Benita Mussoliniho a aktuálně vystupuje do popředí jeho pravnuk Romano Benito Floriani Mussolini, a to ve fotbalovém světě. Osmnáctiletý talent se propracovává do týmu slavného Lazia Řím.

Nadaný obránce už trénoval v místní akademii, na začátku února s ním seniorský celek podepsal profesionální smlouvu a střihl si debut i ve výběru Lazia do 19 let. „Mám ho rád. Ještě není ostříleným hráčem, ale vypadá slibně," chválil ho Mauro Bianchessi, manažer mládežnického týmu. S mladým Mussolinim mají v Laziu velké plány, jenže minulost jeho rodu způsobuje napříč fotbalovou Evropou pozdvižení. „Břemeno příjmení? Nikdy jsem o tom s jeho rodiči nemluvil. Záleží jen na tom, zda si zaslouží hrát, na ničem jiném," snaží se Bianchessi zahnat pochyby. „Je to skromný chlapec, který si nikdy nestěžoval, ani když dva roky nehrál." Široce komentovat tuto problematiku nechce ani jeho rodina. „Je to něco, co bych raději nechala mimo. Mě se to netýká. Můj syn nechce do svého soukromého života zasahovat," odbyla italské novináře hráčova matka Alessandra, bývalá evropská poslankyně za krajně pravicovou stranu Silvia Berlusconiho Forza Italia. Ač má předky politicky činné, sám hráč prý žádné takové ambice nemá a soustředí se výlučně na fotbal. „Tady v Laziu jsem souzen jen podle toho, jak hraji, ne proto, že se jmenuji Mussolini. Doufám, že si jednoho dne zahraji Primavera (liga do 19 let)," sdělil novinářům obránce ještě před středečním debutem proti Empoli (2:6). V sestavě byl zapsán jako Benito Floriani. Mladý Mussolini momentálně dokončuje studium na britské škole St. George v Římě, která sídlí blízko tréninkového centra Lazia. Volba tohoto celku se tak zdá logickou, jenže spojení těchto dvou jmen nemusí být zrovna pozitivní. Lazio Řím má totiž bohatou historii skandálů svých ultrapravicových fanoušků, za něž dostalo v průběhu let už řadu pokut. „Pro S.S. Lazio je jméno Mussolini velkou zátěží. Severní část římského olympijského stadionu, známá jako Curva Nord, oblast tradičně obsazená fanoušky S.S. Lazia, se svými fašistickými pozdravy a zpěvy nešetří," napsal italský deník Il Fatto Quotidiano. Ač byla krajně pravicová skupina Irriducibili před rokem rozpuštěna, v Itálii panují obavy, že Mussoliniho jméno v klubu povede k jejich zpětné aktivaci. Mezi jejich nechvalné činy patří například nalepení několika samolepek s Annou Frankovou, židovkou usmrcenou nacisty, v dresu jejich rivala AS Řím a s antisemitskými hesly. Lazio za to tehdy dostalo pokutu 50 tisíc eur a prezident klubu slíbil, že každý rok vezme 200 fanoušků Lazia na prohlídku bývalého vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Mezi časté prohřešky patří také fašistické písně a zvedání pravice. Při podobném pozdravu byla také před lety přistižena ikona klubu Paolo Di Canio. Útočník se pak hájil slovy: „Jsem fašista, ne rasista."