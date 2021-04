Tahle jízda skončit nemusí. Slavia nabízí stabilitu a koncepci, hráči nemají důvod nutně odcházet

PRAHA Pouť evropskými poháry skončila pro Slavii možná až moc krutě, prohrou 0:4 v odvetě čtvrtfinále Evropské ligy doma s Arsenalem.

Celkový dojem z vystoupení party kouče Jindřicha Trpišovského na mezinárodní scéně ale musí být jednoznačně pozitivní. Ostatně, podobné hlasy zněly i ze slávistického tábora poté, co opadlo prvotní zklamání.



„Oproti roku 2019, i když jsme doma Arsenalu gól nedali, jsme silnější v ofenzivě. Máme víc dynamických a rychlých hráčů. To se ukázalo i v zápasech v Leicesteru, s Rangers nebo v Nice. Teď jsme byli hodně bodově úspěšní venku,“ řekl Trpišovský například už na tiskové konferenci.

Pojďme na jeho slova nyní navázat trochu podrobněji.

Koncepční práce. Možná to během nedělního derby se Spartou zaniklo, ale nemělo by. Jindřich Trpišovský působí ve Slavii od prosince 2017. Za tu dobu podával během nejsledovanějšího duelu u nás ruku celkem sedmi různým mužům.



Člověk nemusí být fotbalový expert ani jaderný vědec, aby si dal dohromady, kde se momentálně pracuje koncepčně a kde se o tom jen mluví.

Slavia - Sparta. Jindřich Trpišovský se raduje v derby.

A asi nepřekvapí, že trenér sešívaných, který byl přitom jednou nohou už na Letné, zatím se svým rivalem ještě neprohrál. Důkazem budiž ona slova krátce po vyřazení od Arsenalu.

Slavia se do čtvrtfinále Evropské ligy podívala podruhé za poslední tři sezony.

Loni na podzim by si ale na tuto skutečnost vsadil málokdo. V Edenu pořádali výprodej, který navázal na lednový odchod lídra Tomáše Součka.

Ano, klub to zpomalilo, od dánského Midtjyllandu dostal v odvetě 4. předkola Ligy mistrů školení, jenže od té chvíle: už jen dvě prohry ve skupině Evropské ligy, další až nyní od „Gunners“.

Pokud se klub z loňského léta poučí, boj o Ligu mistrů může na podzim dopadnout už veseleji.

Ano, Slavia ještě ligu nevyhrála, dokonce ještě nemá ani jisté druhé místo, ale asi jen blázen si může myslet, že osm kol do konce soutěže ji někdo ještě předežene. Zvláště když Sparta po prohře v derby padla i v Jablonci...

Sebevědomí. Navažme na závěr předchozího odstavce. Ano, sešívaní už podobný zkrat v závěru nejvyšší soutěže zažili, jenže tehdy je tížila nálepka „věčně druzí“.

Současnost je zcela jiná. Důkaz? Vlastně všechny poslední remízy. Ať už pohárové s Arsenalem a Rangers FC, či ligové s Brnem a Teplicemi. Ani v jednom duelu nebyli sešívaní lepší. Přesto dokázali vždy dotáhnout zápas alespoň k bodu. Ne, pokud nyní někdo chodí po Praze shrbený a v pochybnostech, jsou to fanoušci Sparty, nikoliv Slavie.

Role se definitivně otočily.

Slavia - Sparta. Zklamaní hostující mladíci Vitík a Hložek.

Nyní je třeba udělat poslední krok. Podobně působit vždy také na evropské scéně. První poločasy zápasů s Leicesterem, Rangers a vlastně oba úvodní s Arsenalem rozklepaly některým hráčům sešívaných kolena.



Od vlastního pokutového území se prostě zápasy nevyhrávají. Na druhou stranu, chybami se člověk učí, někteří hráči ještě potřebovali získat mezinárodní ostruhy. Povedlo se.

„Neřekl bych, že to byla úplná lekce, ale Arsenal je pořád na jiné úrovni než Slavia. Především v kvalitně ofenzivních hráčů,“ pronesl Jan Suchopárek, bývalý slávistický obránce a nyní trenér české reprezentace do 19 let.

Ano, znovu se vracíme ke koncepční práci, která se projevuje třeba i prací v zákulisí, na tréninkových hřištích. Slavia určitě nesmí po sezoně oslabit, naopak, jak v defenzivně, tak na hrotu útoku je třeba konkurenci zvýšit.

Peníze. K tomu může dopomoci práce vedení. Slavia sice ústy svého šéfa Jaroslava Tvrdíka prohlašovala, že má schválený rozpočet, přesto nakonec v nejisté covidové době některé opory v čele s Vladimírem Coufalem a Simonem Delim prodala.

Nyní je situace jiná, fotbalová Evropa se už naučila s podivnou dobou žít, pokud dneska uzavíráte marketingovou smlouvu, na případné krácení plnění se v ní myslí více než kdy dříve.

Jedna z opor sešívaných Lukáš Provod.

Ona stabilita, která je z velké části Tvrdíkova práce s ohledem na jeho byznysové kontakty, by se nyní mohla definitivně projevit. Ano, pořád budou lukrativnější evropské adresy, než je ta slávistická, laťka se ale pořád zvyšuje. Už i hráči a jejich agenti vidí, že výsledky Slavie nejsou náhodné, finance jsou také špičkové, tak proč odcházet a riskovat?



A platí to i pro opory Ondřeje Koláře, Ondřeje Kúdelu, Davida Hovorku, Alexandra Baha, Nicolaeu Stancia, Lukáše Provoda, Abdallaha Simu...