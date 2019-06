Takováhle přezdívka? Velká čest, usmíval se 'Japonský Messi' po přestupu do Realu

PRAHA Podepsal Real Madrid novou hvězdu světového fotbalu? Japonský fotbalista Takefusa Kubo do Španělska přestupuje z klubu FC Tokyo. Letos by měl ještě nastupovat za „B“ tým Realu, ale pokud mu půjde dobře aklimatizace, nelze vyloučit jeho přechod výše.

Asijští reportéři jej přezdívají „Japonský Messi“, což jej zjevně těší. „Je to pro mě velká čest a jsem na to pyšný, nicméně zatím nejsem na jeho úrovni. V tuhle chvíli preferuji koncentraci na mé schopnosti a dovednosti,“ pousmál se Kubo na tiskové konferenci před začátkem šampionátu Copa America, na který bylo pozváno i Japonsko.



Podobně jako Argentinec, tak i Kubo byl v mládí členem akademie Barcelony. Jenže v roce 2015 proslulou La Masiu opustil, neboť Katalánci měli zakázané transfery mladých hráčů kvůli porušování pravidel při podepisování nezletilých fotbalistů.



Skauti na něm obdivovali zejména držení míče, které mu vyneslo řadu klipů na YouTube.



Ale ačkoliv mu srovnávání lichotí, chce být posuzován sám za sebe. „Existuje několik hráčů, kteří jsou jako já. Ale já jsem já. Ne žádný jiný hráč,“ dodal španělsky.



O přestupu do Realu ale mluvit nesměl. Důvod? Vedení reprezentace nechtělo, aby se zabýval něčím jiným než hraním za svou zem. Podle španělských médií ale v Realu podepsal smlouvu na šest let, kdy bude každý rok pobírat plat ve výši dvou milionů eur.



Takefusa Kubo na tréninku reprezentace.

Nejmladší hráč v japonském výběru na Copa Americe jen podtrhuje nízký věkový průměr, který je 22 let. Ten snižuje i osmnáctiletý Kubo. „Nejdůležitější je tady nasát do sebe co nejvíce zkušeností,“ je si vědom nedávný debutant v národním týmu.



Premiéru zaznamenal 9. června proti Salvadoru.