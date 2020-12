Talent s vlastním řidičem. Zvednout Barcelonu v těžkých časech má i teprve 18letý záložník Pedri

Barcelona Je to už pár let, co se fotbalová Barcelona snaží najít nového Xaviho či Iniestu. Jenže náhrada za jedny z nejlepších záložníků světa není vůbec jednoduchá. Z těch, co se na tomto postu zkoušeli v poslední době prosadit, nejvíc zaujal mladíček z Tenerife. Pedro González López, ve fotbalovém prostředí známý pod přezdívkou Pedri, je teprve osmnáctiletý teenager, přesto se jeho jméno skloňuje čím dál častěji. Je to konečně ten, komu se podaří spasit trápící se velkoklub?

V Barceloně by potřebovali doučování ze zeměpisu. Spletli si Budapešť s Bukureští a naštvali Maďary Pro Barcelonu je Pedri darem z nebes. Katalánci museli letos výrazně snížit náklady, kvůli koronavirové pandemii se ocitli ve finanční tísni, což dřív neznali. Nemohou si dovolit koupit a štědře platit dalšího záložníka za padesát či více milionů eur, aby pak zjistili, že se mu stejně nedaří v týmu prosadit. S Pedrim měla Barcelona zatím velké štěstí, trenér Koeman si ho dovoluje nasazovat pravidelně i v Lize mistrů, ale klidně mohlo být všechno jinak. Nejdřív ho zkoušel Real Madrid Pedri se sice narodil na ostrově Tenerife ve městě Tegueste, které od stadionu Campu Nou leží zhruba 2200 kilometrů, přesto celá jeho rodina patří k obrovským fanouškům Barcelony. Doma mají dokonce talíře s klubovými znaky. Jenže to byl Real Madrid, který získal nadějného mladíka na zkoušku jako první. Pedrimu bylo patnáct let, když si ho všiml agent Hector Peris a zařídil mu týdenní zkoušku u madridského klubu. Ten si ho sice nenechal, ale rozhodl se nadějného hocha dál sledovat. Pedri následně dostal dvě nabídky, z nichž se rozhodl využít tu z druholigového Las Palmas k podepsání čtyřletého kontraktu. Ještě před startem sezony se o něm ale jeho nový zaměstnavatel zmínil svému dlouholetému příteli Ramónu Planesovi, současnému řediteli Barcelony. Právě tento kontakt nastínil hráčovu budoucnost. Šéfům Barcelony totiž okamžitě padl do oka, a tak se s Las Palmas domluvili: Pedri tam na jednu sezonu zůstane a v červenci 2020 se připojí po bok Messiho a spol. Pedri v Las Palmas zářil, s hlavním týmem debutoval v pouhých šestnácti letech a v minulé sezoně odehrál nejvíc minut z celého mužstva. Jeho následný prodej pak Las Palmas vytrhl trn z paty. V té době se totiž klub z Kanárských ostrovů potýkal s finančními problémy a inkasovaných pět milionů eur klub doslova spasilo. Las Palmas navíc inkasuje ještě 15 procent z jeho případného dalšího prodeje. Pedri v hlavním týmu Barcelony odehrál teprve třináct zápasů, z toho však i čtyři v Lize mistrů, a tak na talentovaného mladíka stojí slušná fronta zájemců. O jeho služby se zajímali z Bayernu Mnichov, Dortmundu, PSV či překvapivě také z Eibaru. Není však zřejmé, že by ho katalánský klub v brzké době plánoval prodat. Mnohé nastiňuje už výstupní klauzule, která činí závratných 400 milionů eur. „Když přišel do týmu, moc jsem toho o něm nevěděl. Viděl jsem jeho video, které jsem dostal, ale nečekal jsem, že se od té doby až tak zlepší. Udržovat tempo s těmi nejlepšími v Barceloně v pouhých sedmnácti letech a ještě předvádět takové výkony? Neskutečné,“ chválil ho před pár týdny trenér Ronald Koeman. Pedrimu bylo v listopadu teprve osmnáct, svými výkony se však brzy zařadil mezi největší talenty současnosti. Přesto zůstává pokorný a tichý, bydlí se svým bratrem a každý víkend jezdí za rodiči. Fanoušky také upoutaly fotografie, jak na zápasy přijíždí v taxíku s igelitkou v ruce, a tak mu Barcelona za zatím spolehlivé výkony vyšla vstříc přidělením osobního řidiče. Může ho využívat až do doby, než si udělá vlastní řidičský průkaz. Především je ale šťastný, že hraje v týmu svého srdce, a ne za Real. „Děkuji tomu, pro koho jsem nebyl dost dobrý, protože díky tomu jsem nyní v klubu, který jsem vždy miloval.“