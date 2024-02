Teplice - Karviná 2:2, hosté mají první jarní bod, v závěru srovnal Akyniemi

Teplice měly blízko k třetí jarní výhře, po které by skočily do první šestky. Ale v poslední minutě na doporučení VAR byl gól Mičeviče odvolán.

„Ještě ve mně trochu bublá ten neuznaný třetí gól, protože jsme byli v euforii z výhry, ale nakonec to byla ruka. Ale i bodu si vážíme,“ prohlásil teplický kouč Zdenko Frťala.

Teplický trenér Frťala nasadil do předchozích třech jarních duelů s výjimkou brankářského postu vždy stejnou základní sestavu, první změnu udělal až proti Karviné. Beránka nahradil v záloze Jukl, jenž nastoupil k 100. ligovému duelu. Karvinský kouč Jarábek stejně jako v posledním kole proti Slavii (0:3) zvolil rozestavení se třemi stopery. Na lavičce už se objevil i bývalý černohorský reprezentant Raspopovič, čerstvá posila z HNK Gorica.

ONLINE utkání jsme sledovali minutu po minutě

První velkou šanci měl v 11. minutě domácí Gning, jenž prudkou hlavičkou z malého vápna trefil jen brankáře Holce. Senegalský útočník se při dopadu zranil a vzápětí musel vystřídat stejně jako karvinský kapitán Budínský, v tu dobu už ale byl stav 0:1. Ve 14. minutě totiž Krčík napřáhl ze zhruba 30 metrů a nikterak umístěnou střelou překvapil nejistého Ludhu. Slezané ukončili čekání na první jarní gól a v lize skórovali po 451 minutách hry.

V 25. minutě připravil Bílek ideální střeleckou pozici pro Jukla, který vysoko přestřelil. Stejně si vedl i o chvíli později Trubač. Hosté nebyli směrem dopředu příliš nebezpeční, přesto se v závěru první půle uvolnil za obranou Akinyemi, proti němuž tentokrát Ludha vytáhl dobrý zákrok.

Domácí srovnali krátce po změně stran po nenápadné akci. Stoper Svozil vystrčil ve vápně ruku proti Urbancově centru z pravé strany a sudí Batík po zhlédnutí záznamu u videa nařídil pokutový kop. Ten s přehledem proměnil Fila, jenž pátým ligovým zásahem potvrdil pozici nejlepšího střelce týmu.

Teplice ožily a brzy přidaly druhý gól. Jásir na polovině hřiště obral o míč Traorého, kličkou oklamal i Krčíka a prudkou ranou na přední tyč prostřelil Holce. Dvaadvacetiletý Egypťan navázal na trefu ze středeční dohrávky proti Olomouci (2:0) a dal čtvrtou branku v ligové sezoně.

„Nikdo si nemohl myslet, že k nám přijede odevzdaný soupeř. Karviná měla těžký los a dnes na nás byla dobře připravená. Ve druhé půli kluci znovu ukázali, že i když se zápas nevyvíjí příznivě, jsou schopní skóre otočit. Měli jsme anglický týden, to ale nemůže být pro hráče alibi, že nemají síly, tenhle problém se nás dnes netýkal a neměl souvislost s výsledkem,“ řekl Frťala.

V 79. minutě bylo znovu vyrovnáno. Ayaosiho hlavičku ještě Ludha reflexivně vyrazil, proti Akinyemiho dorážce zblízka už ale neměl šanci. Nigerijský útočník se čtvrtým gólem osamostatnil v čele klubové tabulky střelců. Karviná je prvním týmem v ligové sezoně, který vstřelil v Teplicích dvě branky.

„Teplice hrají agresivní a fyzicky náročný fotbal, pod trenérem Frťalou udělaly velký pokrok. První poločas byl z naší strany v pořádku, ustáli jsme první šanci a pak jsme Teplice do ničeho nepustili, naopak jsme krásným gólem šli do vedení. Krčík má výbornou střelu, vím to o něm, byla to výstavní rána. Bohužel máme problém se vstupy do druhých poločasů, což se dnes znovu potvrdilo,“ litoval karvinský kouč Juraj Jarábek.

Hektický závěr už rozhodnutí nepřinesl, Mičevičův gól ze čtvrté minutě nastavení kvůli hře rukou neplatil.

„Závěr jsme naštěstí ustáli a jsem vděčný za bod. Hráče musím pochválit, bojovnost, organizace hry, nasazení, ve všem odevzdali maximum,“ řekl Jarábek.