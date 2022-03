Tiká v Paříží časovaná bomba? Neymar se chová jako spratek, údajně ničí PSG zevnitř

Už to vypadalo, že se zklidnil. Že je z něj správný vůdce, lídr. Týmový hráč. Měl tomu pomoct mimo jiné i příchod Argentince Lionela Messiho z Barcelona. Ať oba reprezentují jinou jihoamerickou velmoc, ač právě kvůli němu údajně před pěti lety Brazilec katalánský tým opustil, pravdou je, že k sobě mají obě výrazné fotbalové postavy současnosti velmi blízko.

Jenže, stačily čtyři prohry z posledních sedmi zápasů, obrat ze strany Realu Madrid v osmifinále Ligy mistrů, kvůli kterému PSG vypadlo a opět na nejcennější klubovou trofej nedosáhne, a je zle. Tedy alespoň dle francouzského fotbalového novináře Daniela Riola.

„Neymar skoro netrénuje, chodí na tréninky v žalostném stavu, vypadá jako by byl opilí. Tak to prostě je, Neymar se tak klubu mstí,“ zaznělo v úterý večer od Rioly pro RMC Sport. Extravagantní Brazilec s výjimečným citem pro míč se postupně dostává v nemilost fanoušků, dle kterých více myslí na sebe a vlastní sebeprezentaci než na klub. A dávají mu to pořádně pocítit, výhra, porážka, je to jedno, Neymar slyší pískot.

„Fanouškům PSG vadí jeho výstřelky, stejně tak jim je ukradený jeho dokument na Neflixu. Chtějí od něj výkony na hřišti. Na rovinu, měli bychom mu vypsat tučný šek a nechat jít. Klubu hodně škodí, ničí ho,“ dodal ostře Riola. Zda pro to, aby se zalíbil příznivcům, nebo aby přichystal Neymarovi půdu pro přestup, nebo prostě jen pro to, že mluví pravdu, těžko říct.

Pravdou ale je, že reprezentační kapitán své země je v letošní sezoně stínem toho hráče z předchozích let. V lize nasázel – i vinou zranění – pět gólů v patnácti duelech, v Lize mistrů se netrefil vůbec, při zmíněné prohře od Realu 1:3 byl na hřišti celých 90 minut. A téměř neviditelný.

A o víkendu proti Monaku, které si na suveréna tabulky vyšláplo a přejelo ho 3:0? Odehraných 77 minut a žlutá karta. Prostě všechno špatně.

Riolo se navíc pustil i do vedení PSG, které místo řešení problémů strká hlavu do písku: „Už to není skutečný klub. Není tu žádná koncepční práce, trenér neřekl nic, vedení také mlčí, nic. Po takovém vyřazení (PSG první zápas nad Realem vyhrálo 1:0, ve druhém vedlo 1:0) byste čekali kritiku, utažení šroubů, místo toho ticho. Leonard (sportovní ředitel) mlčí, Naseer Al Khelaifi (majitel) mlčí, prostě hlava dole, totální porážka.“

Je pravda, že za očekáváním jsou i další, zmíněný Messi stihl zatím v dresu PSG „jen“ sedm branek za 26 zápasů, pět z nich pak v Lize mistrů, což také pro nejlepšího hráče světa není top vizitka. Jediný, kdo snese měřítka, je třetí do party ofenzivních hvězd Kylián Mbappé, který v lize nasázel patnáct branek, dalších šest přidal na evropské půdě.

Jenže právě dravý Francouz se už vidí na odchodu. Smlouva mu končí letos v červnu, dle všeho by měl zakotvit v Realu. A Neymar s Messim? Ti si v PSG přijdou ročně na dvojnásobek toho, co Mbappé, navíc mají platné kontrakty. Už se ale začíná spekulovat, že Argentinec by se mohl vrátit zpět do Barcelony, která se začíná nadechovat na hřišti i mimo něj.

A Neymar s platnou smlouvou do léta 2025? Pokud by jej Pařížané na trhu nabídli, určitě by se pár zájemců také našlo. Skončí snaha o „Dream Team“ v PSG už po roce? A těžkým krachem?