Tohle na Ligu mistrů nestačilo, nebyli jsme jako starý Juventus, mrzelo Sarriho po prohře s Lyonem

Lyon Pořádně frustrovaný byl po středeční prohře 0:1 v Lyonu v úvodním osmifinálovém utkání fotbalové Ligy mistrů trenér Juventusu Turín Maurizio Sarri. "Stará dáma" pouze jednou vystřelila na branku. Podle Sarriho to bylo tím, že jeho svěřenci byli s míčem pomalí. Jednašedesátiletý Ital nechápe, proč hráči neplní jeho pokyny.

„Nebyli jsme jako starý Juventus. V první půli jsme byli horší než obvykle. Zápas jsme podcenili. Přihrávali jsme si hrozně pomalu a navíc bez agresivity. To se někdy děje, ale nevíme proč. Tohle mi vždycky dělá problém tým naučit,“ řekl Sarri pro Sky Sport Italia.

„Je to složité vysvětlit, ale v prvním poločase jsme si přihrávali příliš pomalu, bez pohybu, takže soupeř pochopitelně presoval, získával míče a skóroval,“ uvedl Sarri. O výhře Lyonu rozhodl v 31. minutě Lucas Tousart. „Bianconeri“ v tu chvíli scházel na trávníku ošetřovaný stoper Matthijs de Ligt.

„Druhý poločas byl lepší, ale upřímně, na Ligu mistrů to nestačilo. Nevím, proč nedokážu hráče přesvědčit o tom, že je důležité být s míčem rychlý. Je to zásadní. Budeme na tom i nadále pracovat a dříve nebo později se tenhle koncept dostane hráčům do hlavy,“ konstatoval rodák z Neapole.

Na trénincích to podle něj vypadá jinak. „V úterý jsme to trénovali a balon se pohyboval dvakrát tak rychleji než potom v utkání, což je přesný opak toho, jak by to mělo být. V poslední době děláme (v zápasech) spoustu věcí jinak než na tréninku,“ prohlásil Sarri.

„Když jste s míčem pomalí, ztrácíte postavení a umožníte soupeři, aby vás zavřel, byl agresivní a vzal si balon zpátky. Lyon ani tak moc nepresoval, prostě jsme se s míčem pohybovali pomalu a nehráli v tempu. Je jasné, že pak si nic nevytvoříte,“ řekl bývalý kouč Neapole a Chelsea, s níž v minulé sezoně vyhrál Evropskou ligu.

Odveta s Lyonem se odehraje v úterý 17. března.