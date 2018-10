Trávník si způsob zakončení rozmýšlel. Zvolil podrážku, která pomohla k bodu

JABLONEC NAD NISOU/PRAHA Když na Michala Trávníka směřoval v 80. minutě míč, hlavou se jabloneckému fotbalistovi honilo několik způsobů zakončení. Nakonec zvolil netypický kop podrážkou a byla to dobrá volba, jelikož tím zařídil cennou remízu 2:2 s Dynamem Kyjev ve druhém kole základních skupin Evropské ligy.

„Čekal jsem, že to Maso (Lukáš Masopust) bude dávat pod sebe vzduchem, dělá to tak často. Já jen nevěděl, jak na ten míč mám jít. Zda pravou nohou, levou, pak jsem do toho strčil podrážku a naštěstí to tam spadlo,“ popisoval Trávník v rozhovoru s novináři.

Jablonci vystřelil remízu v utkání, ve kterém už po 15 minutách Severočeši prohrávali 0:2. „Nechtěli jsme brzy inkasovat a inkasovali jsme dvakrát. Těch prvních 15 minut jako bychom si užívali, že se tu hraje Evropská liga, a zapomněli jsme hrát,“ řekl Trávník. „Pořád si na to zvykáme, na evropské scéně je to rychlejší a chyby jsou hned trestány. To nás sráží. Ale velké plus je, že jsme se sami dokázali zvednout a zaslouženě jsme vyrovnali,“ těšilo Trávníka.

Kromě vyrovnání měl velkou zásluhu i na první domácí brance, když z rohového kopu našel volného Davida Hovorku. „Máme nějaké signály a zrovna tento je jeden z nich. Najít ho byl úmysl,“ řekl jablonecký záložník.

V posledních čtyřech zápasech dal čtyři góly a potvrdil, že má dobrou formu. Spolu s Lukášem Masopustem by mohl být ještě donominován do národního týmu, trenér Jaroslav Šilhavý ho sledoval přímo na stadionu. „Nevím, jestli jsme si o nominaci řekli, to je na trenérech. Ale nominaci bych se nebránil,“ usmíval se Trávník.