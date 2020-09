Trenéra Radu štvaly individuální chyby: Když dáme venku tři branky, měli bychom uspět

Dunajská Streda Podle trenéra Petra Rady mají fotbalisté Jablonec natolik zkušený tým, že by na tři vstřelené branky ve venkovním utkání měli postoupit. Severočeši však ve čtvrtek prohráli v 2. předkole Evropské ligy v Dunajské Stredě po divokém průběhu 3:5 po prodloužení a stejně jako vloni vypadli hned s prvním soupeřem.

Rada má obavy, aby se vyčerpávající zápas a brzké vyřazení na mužstvu neprojevily v následujících ligových duelech.

„Když dáme tři branky venku, takhle zkušený tým by to už měl dovést do úspěšného konce. Nedá se nic dělat, vypadli jsme. Jsem hodně zklamaný, hlavně z individuálních chyb, ty dnes rozhodly,“ citoval Radu klubový web z tiskové konference.



Jeho svěřenci vypadli hned ve 2. předkole Evropské ligy stejně jako před rokem, kdy nestačili na outsidera Pjunik Jerevan. „Stálo nás to hodně sil. Dlouho o porážce přemýšlet nemůžeme. Rozebereme si to, musíme být hodně na špičkách. Mám trochu strach, aby se to na nás neprojevilo v následujících ligových zápasech,“ prohlásil Rada.

Jeho tým na půdě lídra slovenské ligy už v šesté minutě prohrával, ale poté dokázal skóre i díky dvěma brankám Ivana Schranze otočit a do 85. minuty vedl 3:2. Následně domácí srovnali a v prodloužení už dominovali.

„Vstoupili jsme do toho dobře, ale dostali jsme zbytečnou branku už v šesté minutě. Vyrovnali jsme šťastnou tečovanou střelou a tím jsme se vrátili zpátky do zápasu. Pak to bylo z naší strany slušné. Chtěli jsme být aktivní i dál, to se nám podařilo. Šli jsme do vedení Schranzem, jenže pak jsme přepustili iniciativu domácím a ti vyrovnali na 2:2. Zase jsme vedli z penalty, ale zase jsme přestali být aktivní a byli jsme potrestaní vyrovnávací brankou šest minut před koncem,“ konstatoval Rada.

„Domácí byli hodně nebezpeční. V prodloužení nám dali dvě branky dobře trefenými střelami. My jsme pak hráli hodně pasivně, může to být i strachem o výsledek. Máme ale natolik zkušený tým, že bychom se z toho měli dokázat oklepat. Zkušení hráči by si s tím měli poradit,“ doplnil bývalý reprezentační trenér.