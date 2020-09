Tým, který sází na statistiky. Dánský Midtjylland chce připravit Slavii o třetí účast v Lize mistrů

Praha Souboj o vše může začít. Slavia ve večerním utkání čtvrtého předkola Ligy mistrů vyzve v úvodní bitvě o základní skupinu mužstvo, které věří propracovaným datovým analýzám, dánský FC Midtjylland.

Slavia Praha – FC Midtjylland 4. předkolo fotbalové Ligy mistrů, výkop: dnes ve 21.00, přímý přenos O2 TV Sport, online na www.lidovky.cz/sport.

Rozhodčí: Cakir – Duran, Ongun – Bitigen (video, všichni Tur.).

Předpokládané sestavy, Slavia: Kolář – Coufal, Kúdela, Hovorka (Zima), Bořil – Holeš – Masopust, Stanciu, Ševčík, Olayinka – Tecl.

Midtjylland: Hansen – Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho – Cajuste, Onyeka – Dreyer, Kraev, Mabil – Kaba.

Klub s bohatou historií? Ale kdeže. FC Midtjylland vznikl v roce 1999 sloučením dvou provinčních celků Herning Fremad a FC Ikast a do nejvyšší dánské soutěže postoupil už o rok později, výraznějších výsledků se ale dočkal až pod novým majoritním akcionářem, který v Midtjyllandu zkusil revoluční experiment.



Angličan Matthew Benham, jenž je ostříleným sázkařem a člověkem pohybujícím se ve víru fotbalových statistik, vtloukl tehdy neokoukanému celku teorii, že pomocí modelových simulací zápasů za využití statistik je možné se dopídit k výsledku utkání už před jeho výkopem.

Běhavé a technické mužstvo

„V kvalifikaci ještě nedostali branku. Jsou teď v kompletním složení, jsou zodpovědní, důrazní, hodně běhaví a dobří v práci v rychlosti s míčem. Je to tým, který nemá moc slabin. Strašně se mi líbili v zápase s Bernem, jejich výkon postupně gradoval. Potvrdili suverenitu, kterou měli v dánské lize,“ říká před klíčovým dvojutkáním trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Tým, kterému spolušéfuje teprve šestatřicetiletý dánský spisovatel a obchodní poradce Rasmus Ankersen (v anglickém druholigovém Brentfordu dělá spoluprezidenta pro fotbalové záležitosti) razí teorii, že lze z fotbalu vyčlenit emoční a nepravděpodobná rozhodnutí a opřít se o analýzy a nashromážděná data – ať už při výběru nových posil, či při zahrávání rohů.

A vypadá to, že netradiční pojetí fotbalu celkem funguje.



Midtjylland, v jehož dresu hráli Češi Václav Kadlec, Filip Novák či Martin Raška, získal od roku 2014 třikrát dánský titul (za poslední tři sezony dva, k tomu byl jednou druhý), navrch připojil vítězství v poháru a narušil hegemonii FC Kodaň, již sešívaní předloni ve skupině Evropské ligy porazili v Kodani 1:0, a doma remizovali bez branek.

„S Kodaní jsme hráli a víme, jak je kvalitní. Midtjylland letos vyhrál před Kodaní s obrovským náskokem. Když se navíc budeme bavit o dánské lize, je podle mě nejkvalitnější ze všech těch severských,“ varuje Trpišovský.

Dosud největším úspěchem Midtjyllandu v jeho krátké historii je účast ve skupinové fázi Evropské ligy v ročníku 2015/2016 a následný postup ze základní skupiny, když ve společnosti Neapole, Brugg a Legie Varšava obsadil klub vedený Brianem Priskem druhé místo.

V prvním kole play off se ale Dánové museli z bojů o prestižní trofej pakovat, když po slibné a nečekané domácí výhře 2:1 nad Manchesterem United podlehli v odvetě na Old Trafford anglickému velikánovi vysoko 1:5.

Slavia je favoritem

Celky z této země mají oproti českým celkům cestu do evropských pohárů těžší, Midtjylland se do závěrečného play off bojů o Ligu mistrů musel prokousávat až z druhého předkola, v současném žebříčku koeficientu UEFA mu náleží 102. místo, sešívaní se nacházejí na 59. pozici, papírový favorit je tak jasný.

První zápas dvojutkání, jehož vítěz si k účasti v základní skupině Ligy mistrů připíše 15,3 milionu eur (410 milionů korun), bude řídit turecký rozhodčí Cuneyt Cakir a začíná ve 21.00.

V kádru Slavie bude do poslední chvíle nejistý start pilířů základní sestavy Davida Hovorky s Ibrahimem Traorém, kteří chyběli kvůli zranění na hřišti při páteční výhře 5:1 proti Teplicím.