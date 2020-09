‚Největší instalace, jakou jsme kdy dělali.‘ České studio osvítilo oslavy historie dánského města

Dánské město Haslev minulý pátek slavilo 150. výročí zavedení železnice. Pro dvanáctitisícové městečko hodinu od Kodaně to byla velká událost hlavně proto, že si objednalo monumentální světelnou show od českého kreativního studia 3dsense. Do uměleckého projektu Dánové investovali v přepočtu téměř dva miliony českých korun.

Důležitá spojka

Ranní Haslev připomíná kulisy filmového městečka, kde se bude točit western. Jedna dlouhá ulice, pár obchodů, nikde nikdo. Vydatný liják zahnal i voděodolné Dány.

„Já doufám, že večer někdo dorazí. Zatím to moc dobře nevypadá. Nejen kvůli tomu, že tolik prší, ale hlavně kvůli novým omezením proti koroně. Lidé nikam moc nechodí. Snad tady v osm nebudeme sami,“ říká Tina Møller Jakobsenová z kulturního odboru radnice Haslevu, která od začátku roku připravovala oslavy 150. výročí zavedení železnice.

V 19. století tu stálo jen pár domků, ale díky dopravní spojnici s Kodaní se městečko rozrostlo o nové instituce, firmy a obchody. Jednou za 25 let si místní připomínají přelomovou události v historii, jenže letošní oslava je jiná, a nejen kvůli koroně.



Sólo pro Česko

Podle Jakobsenové se vždy slavilo spíš skromně. Pár stánků s občerstvením, atrakce pro děti a proslovy politiků. Letos radnice vůbec poprvé přizvala zahraniční umělce a za to „může“ korona. Město plánovalo řadu menších akcí, ale téměř všechny padly kvůli bezpečnostním opatřením, díky tomu zbyl skoro celý rozpočet na kulturu.

„Dostali jsme tip na české kreativní studio 3dsense specializované na multimediální projekty, při kterých kombinuje obraz a zvuk. V Haslevu jsme nikdy nic takového neviděli. Sice nás to stálo půl milionu dánských korun (v přepočtu téměř dva miliony korun), ale do jejich nápadu jsme se od první chvíle zamilovali. Moc se nám líbilo, co vymyslel umělecký ředitel Josef Lepša. Navrhl 150 nasvícených pražců, které symbolizují koleje a na nich jsou napsané mikropříběhy z naší historie. Diváci si mohou přečíst krátké texty o významných událostech, nebo osobnostech Haslevu. Bude tam například story Jense Christiana Skoua, který u nás studoval a v roce 1997 dostal Nobelovu cenu za chemii,“ říká Jakobsenová.

Pět tun světla

Na ulicích Haslevu je odpoledne pusto prázdno. Nic nenasvědčuje tomu, že za pár hodin začne velká oslava. Zato Jan Hrdlička z českého studia má napilno, právě dokončuje poslední úpravy před večerní akcí, a říká: „V Dánsku je to naše první zakázka, ale už máme zkušenosti ze Švédska nebo z Finska. Dělali jsme projekt Labyrint 1968 pro České centrum Stockholm a prezentaci na festivalu Lux v Helsinkách.“ Akce v Haslevu je výjimečná hlavně kvůli tomu, že se jen zřídkakdy stává, aby si relativně malá obec objednala něco takhle experimentálního. Většinou podobné projekty bývají v metropolích.

„Ostatně i pro nás to byla zajímavá výzva, protože šlo o největší instalaci, jakou jsme kdy dělali. Pět tun pražců jsme převáželi z Česka do Dánska,“ vysvětluje Hrdlička, který před osmi lety založil kreativní studio s Jiřím Wildem. Dva vystudovaní inženýři biomedicíny dali dohromady tým výtvarníků, programátorů a techniků. Společně vytvářejí projekty na pomezí umění, vědy a byznysu. Podíleli se například na aktuální výstavě Sluneční králové v Národním muzeu v Praze a pracují pro vznikající Institut Paměti národa.

Lokální celebrita

Pár minut před začátkem akce se procházím po nasvícené ulici v Haslevu. Podvečerní korzo konečně zaplnili obyvatelé města. „Prý bude světelná show k výročí zavedení železnice. Snad něco o slavných lidech z Haslevu,“ říká mi Lisbeth a já se ptám, kdo jsou ti slavní? „To bych asi měla vědět, když jsem tady vyrůstala, ale nikdo mě nenapadá. Žádnou haslevskou celebritu neznám. Možná tudy jednou projel Hans Christian Andersen? Já fakt nevím,“ směje se sympatická čtyřicátnice.

Pozoruji skupinky, které postávají u nasvícených pražců. Rodinky s dětmi, partičky puberťáků, postarší manželé. Procházejí kolem dlouhatánské řady světelných pražců a někteří poněkud rozpačitě koukají, co je to za nasvícený zázrak. Osmdesátiletá Susanne přišla s dcerou i vnučkou, protože dodržuje tradici.

„Byla jsem na oslavě před 50 lety, kdy do Haslevu přijela naše královna, tehdy ještě byla korunní princezna Margrethe. Doma mám fotky, jak jsem si ji nafotila! Pro nás je tahle akce hodně důležitá, protože odkazuje přímo k historii našeho města. Jinak se tady toho moc neděje, slavíme svátky jako všude jinde v Dánsku. Tenhle den je důležitý pro nás, co tu bydlíme a jsem ráda, že můžeme být pospolu,“ říká Susanne.

Naše malé dějiny

Přesně v osm zhasnou pouliční světla. Napříč hlavní ulicí září řada světelných hranolů. Nesourodý dav se disciplinovaně seřadí k prvním pražcům a lidé jdou. Krok za krokem. Sklání se nad texty a čtou si o historii měst. „A hele, fakt tady byl ten Andersen!“ „První telefonní linka“ „Založení technické školy“ „Nová plovárna“ A co se v Haslevu stalo během druhé světové války? „1940 - První veřejná školka“ o dva roky později „Extrémně krátká zima, chladno jen 14 dnů“, ale taky „Lazaret v místní škole“.

Velké dánské dějiny jsou kdesi v dálce, a ty evropské zcela v nedohlednu. Tohle jsou příběhy obyvatel Haslevu. Tohle je jejich město. Tohle jsou oni. Zajímá je, kde byla první pekárna ve městě, kdo studoval na gymnáziu a odkud se přistěhoval nový kněz. Malé lokální dějiny, ale neméně důležité.