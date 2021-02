Udělat si doma náskok? To Slavii v play off evropských pohárů poslední roky nejde

Praha Když fotbalová Slavia vyřazovací boje evropských pohárů zahajuje doma, zpravidla neskóruje. Od nástupu trenéra Jindřicha Trpišovského v lednu 2018 došlo na pět play off zápasů v kvalifikaci evropských pohárů či v jejich pozdější fázi, v nichž Slavia začínala doma. A skórovala jedinkrát. „Je to zajímavé, ani jsem nad tím takhle nepřemýšlel,“ poznamenal kouč po čtvrteční bezbrankové remíze s Leicesterem.

V úvodním duelu play off na vlastním hřišti pod Trpišovským se slávisté trefili hned napoprvé v srpnu 2018. Ve 3. předkole Ligy mistrů proti Dynamu Kyjev remízu 1:1 zachraňoval Hušbauer v nastaveném čase z penalty.



Dál už žádný gól v zahajovacím duelu doma. 0:0 s Genkem na jaře 2019 v prvním kole vyřazovací fáze Evropské ligy, 0:1 s Chelsea ve čtvrtfinále, 0:0 s Midtjyllandem v předkole Ligy mistrů loni v létě a 0:0 ve čtvrtek s Leicesterem.

„V play off bývá první zápas složitější pro domácí tým. Když soupeř dá gól venku, dělá to v postupové matematice hodně,“ přemítal Trpišovský. „Týmy nastupují v nejsilnějších sestavách, není tam tolik chyb. Vždycky jde hlavně o to, jestli proměníte šance. Třeba proti Genku jich před dvěma lety bylo plno, a stejně to skončilo nula nula.“



Právě případ Genku ukazuje, že bezbranková remíza v úvodním utkání doma není vůbec špatný výsledek. V odvetě sice potřebujete skórovat, ale jako hosté jste ve výhodě. K postupu stačí remízy 1:1, 2:2, 3:3 atd. Slavia v Genku sice tenkrát prohrávala, ale pak dala čtyři branky.

A čtyři góly v odvetách ji provázely i dál, v dalších případech je však inkasovala. Nic mezi tím. Na Chelsea 3:4, na stadionu dánského Midtjyllandu 1:4.

Oproti Midtjyllandu posun

Co se stane za necelý týden v Leicesteru? „Doufám, že tím ta paralela končí, protože druhý zápas nedopadl dobře. Ale Midtjylland sem přijel nedostat gól, Leicester přijel gól dát,“ zdůraznil Trpišovský.

„Spíš bych to přirovnal k utkání s Chelsea. Jenže tehdy jsme pět minut před koncem dostali gól, který nás pak v odvetě nutil víc hrát dopředu. Jak příště v Leicesteru chytíme začátek zápasu, může to být rozhodující,“ podotkl kouč. „Kluci každopádně proti utkání s Midtjyllandem ukázali velký posun. Dozadu jsme to skvěle odbránili, i když soupeři pracovali s míčem v obrovské rychlosti.“

Naopak, když Slavia pod Trpišovským play off začínala venku, uspěla. V památném osmifinále Evropské ligy proti Seville na jaře 2019 hrála ve Španělsku 2:2, doma vyhrála 4:3 po prodloužení. Za stavu 3:3 by postoupil soupeř, ale v poslední minutě dal Traoré čtvrtý postupující gól. V létě 2019 v play off o Ligu mistrů zvítězila v Kluži 1:0 a stejným výsledkem vyhrála i doma.