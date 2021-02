VIDEO: ‚Byl jsem v širší nominaci Slavie.‘ Veřejnost se baví Prymulovou návštěvou fotbalového svátku

Ještě pár hodin před výkopem úvodního utkání play off Evropské ligy Slavie s Leicesterem říkal Roman Prymula v České televizi, že premiérovi Babišovi navrhne kvůli horšící se epidemické situaci striktnější opatření na dva až tři týdny. Poté ale navštívil inkriminované utkání a nedlouho poté byl zbaven funkce Babišova poradce.

„Ano, byl jsem s dvě hodiny starým negativním testem a respirátorem na legálním fotbalovém zápase s povolenou návštěvou diváků,“ bránil se Prymula. „Podotýkám, že jsem letos neměl žádnou dovolenou, natož zahraniční. Zdá se, že já smím být pouze doma,“ dodal.



Na čtvrteční zápas v Edenu totiž mohlo přijít 600 fanoušků z řad partneru klubů, ti museli být před utkáním negativně otestování a na tribunách nosit respirátor. I přesto nazval premiér Babiš Prymulovo jednání jako papalášské, bývalý ministr zdravotnictví neunikl ani občanské zlobě.

A že si lidová tvořivost dala záležet.

Na Facebooku vznikla událost Jdeme na fotbal s Romanem Prymulou. „Roman Prymula: Byl jsem v širší nominaci Slavie,“ píše jeden z uživatelů. „Do jaké hospody se půjdeme rozfandit?“ naráží další na událost, kdy deník Blesk loni 23. října zveřejnil fotografie, podle kterých byl Prymula pozdě večer spolu s dalšími lidmi v restauraci, ačkoli byly restaurace v danou dobu kvůli epidemii uzavřené. „Jakožto exkluzivní partner by akci mohl zaštítit známý mexický pivovar Corona Extra,“ doplňuje ho jeden z účastníků debaty.

A co čert nechtěl...slavia hraje v Teplicích o víkendu.. A tak je otázka jestli pojede Prymula do Teplic a nebo půjde do Chuchle na koníčky...Uvidíme co na to Heduš...