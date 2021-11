‚Ukážeme náš svět míru a pohostinnosti.‘ Katar začal odpočítávat rok do zahájení MS ve fotbale

Časomíru značky Hublot ve tvaru obřích přesýpacích hodin na dauháské promenádě Corniche, oblíbeném rybářském místě, výkopem symbolický spustil někdejší francouzský mistr Evropy i světa Marcel Desailly, jeden ze 150 hostů ceremoniálu, který se po internetu přenášel do celého světa.



„V posledních několika desetiletích jsem se podílel na organizaci sportovních akcí a nikdy jsem nebyl svědkem něčeho podobného, co se zde děje,“ prohlásil prezident FIFA Gianni Infantino a ujistil – „Vše je připraveno, místa konání budou fantastická. Pro fanoušky to bude skvělý zážitek. Svět objeví zemi a celý region. Katar, oblast Perského zálivu, Blízký východ, arabský svět. Místo, kde se lidé setkávají a scházejí. O tom je fotbal, o tom je tahle část světa a její kultura a svět si to uvědomí,“ pokračoval šéf světového fotbalu nadšeně, přestože volbu dějiště i přípravy turnaje provázely a provázejí velké kontroverze.

„Je to bezprecedentní příležitost ukázat skutečný obraz arabského světa jako přívětivé, mírové a pohostinné oblasti,“ přidala vstřícně pro stanici BBC Sport Fatma Al-Nuaimi, výkonná ředitelka komunikace organizačního výboru šampionátu. „Žádná hostitelská země nebyla rok před startem připravená tak dobře jako my.“

Jak to tedy s přípravami, jejichž náklady se odhadují na 220 miliard dolarů, vypadá? Na co se mohou účastníci a návštěvníci začít připravovat?

Stadiony

Je téměř hotovo. V pěti městech bude k dispozici osm supermoderních klimatizovaných arén s kapacitou 40 až 80 tisíc míst. Většina z nich vznikla právě pro nadcházející šampionát, ostatní prošly rekonstrukcí. Šest stadionů je už připraveno úplně, dva se dokončí ještě letos. Od úterka je během necelých tří týdnů prověří Arabský pohár, i když bez toho největšího, Lusail Iconic Stadium, jenž bude hostit mimo jiné finále mundialu.

Logistika

Díky malé rozloze pořadatelské země jsou vzdálenosti pro vnitřní cestování minimální. Týmy i fanoušci tak letecké spoje využijí pouze k příletu na letiště Hamad v Dauhá. Pět stadionů leží přímo u stanice metra, spojení zbývajících arén s metrem zajišťuje kyvadlová doprava. Největší vzdálenost mezi stadiony je 75 kilometrů, což dělá asi hodinu cesty, nejbližší jsou od sebe pouhých pět minut. „Bude to kompaktní mistrovství světa, kde všichni budou společně na jednom místě s možností sledovat třeba i dva zápasy za den,“ upozornila na výhodu dějiště Fatma Al-Nuaimi.

Ubytování

Organizátoři odhadují, že šampionát trvající 28 dní navštíví kolem 1,5 milionu fanoušků. Jenže na zmíněné malé ploše je pro ně v hotelech, apartmánech a vilkách připraveno pouze asi 175 tisíc pokojů. Posílit ubytovací kapacitu mají dvě luxusní lodě, tzv. plovoucí hotely, které během turnaje zakotví v přístavu Dauhá a poskytnou návštěvníkům na 4000 kajut. K dispozici budou i stanová městečka včetně dvou fanouškovských vesnic přímo v poušti. Možností je také bydlení v sousedních Spojených arabských emirátech.

Vstupenky

Lístky se začnou prodávat zkraje příštího roku v cenových kategoriích, které oznámí FIFA. Ve hře je možnost, že pro místní obyvatele budou stát méně než pro cizince.

Alkohol

Podle koránu a islámské tradice je pití alkoholu zakázané a není součástí místní kultury v Kataru, přesto bude k dispozici. Osvěžit se pivem či vychutnat si drink fanoušci můžou v barech některých hotelů, soukromých klubech, ve fanzónách nebo vyhrazených místech na stadionech. Na veřejných prostranstvích se alkohol konzumovat nesmí, návštěvníci jsou žádáni, aby respektovali tradice země, při nedodržení nařízení může následovat pokuta nebo i několikaměsíční vězení.

Kontroverze

Od překvapivé volby v prosinci 2010 provází rozhodnutí pochybnosti, podezření z korupce a další kontroverze. Katar dlouhodobě čelí kritice kvůli údajně nelidským podmínkám, za nichž pracují i tisíce přistěhovalců podílející se na výstavbě stadionů a infrastruktury pro šampionát. Teploty přesahující 40 stupňů Celsia, nebezpečné práce bez zajištění, nedostatečná proškolenost či špatná lékařská péče mohly podle britského webu The Guardian během posledních jedenáct let za smrt více než 6700 zahraničních dělníků pocházejících především z jižní Asie. Tento týden se z Kataru vrátili dva norští novináři, kteří byli tamními úřady zadrženi na třicet hodin ve vazbě kvůli natáčení reportáže o pracovních podmínkách dělníků a veškeré záznamy jim byly zabaveny.

Katar stále staví mimo zákon homosexualitu a celkově LGBTQ+ komunitu. Organizace Amnesty International bojující za lidská práva označila šampionát jako „mistrovství světa ostudy“. „Je to turnaj pro každého a každý zde bude vítán,“ ubezpečuje šéfka komunikace MS Fatma Al-Nuaimi.

Řada zemí i hráčů se proti katarskému pořadatelství ostře vymezila, zaznívaly také výzvy k bojkotu, nakonec to však nebude tak radikální, i když určité formy aktivismu se chystají. Dánští fotbalisté plánují mít na svém tréninkovém oblečení hesla týkající se lidských práv. Aktivní jsou v tomto směru také Norové, Švédové nebo Němci, zatímco Angličané, do jejichž fotbalu stále víc pronikají arabské peníze, jsou zdrženliví.