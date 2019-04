United by se měli odprostit od rukopisu Alexe Fergusona, kritizuje bývalý záložník Anglie

MANCHESTER Forma Manchesteru United povážlivě klesá. Z posledních sedmi utkání dokázali svěřenci Ole Gunnara Solskjaera zvítězit pouze dvakrát a hned se začínají objevovat kritické hlasy. „United by se měli odprostit od práce Fergusona a najít někoho, kdo dá klubu novou identitu,“ kritizuje podobný styl hry bývalý záložník Anglie Jermaine Jenas.

Ole Gunnar Solskjaer. Muž, který rozhodl finále Ligy mistrů v roce 1999, nahradil v prosici ve funkci hlavního trenéra Manchesteru United Josého Mourina.

Na své pozici předvedl norský lodivod skvostný začátek. Z prvních 11 zápasů jich 10 dokázal opanovat, teď ovšem přichází útlum. Z posledních sedmi utkání však tým pod vedením Solskjaera prohrál pět a začínají se rojit první kritické hlasy.

„Podpis Oleho jakožto hlavního trenéra United byl proveden v emocích. Podobný krok by měl být výsledkem delšího logického rozhodnutí,“ soudí bývalý záložník anglické reprezentace Jermaine Jenas.

Ole Gunnar Solskjaer v zápase Ligy mistrů na hřišti Barcelony

Určitý pokrok však Rudí ďáblové udělali. Když Solskjaer přebíral kormidlo, United ztráceli na první čtyřku ze šesté příčky 11 bodů, na čtvrtý Arsenal nyní ztrácejí už pouze dva body.

Návrat do reality

Ovšem týmu po úvodní euforii, která vyvrcholila senznačním obratem v osmifinále Ligy mistrů na hřišti Paris Saint-Germain, které United opanovali 3-1 začíná docházet dech.

Po čtvrtfinálovém utkání s Barcelonou, které Ruďí dáblové prohráli v dvojutkání 4-0 to přiznal i sám Solskjaer. „Potřebujeme si zpátky sednout na zadek a žít realitou,“ pokáral svůj tým po vyřazení z Ligy mistrů.



A ještě více kritický byl Jermaine Jenas.

„United musí zapomenout na minulost a najít novou tvář. Pep Guardiola přišel na lavičku Citizens a mužstvo naučil naprosto novému stylu hru. Přišel a udělal, co chtěl stejně jako Jurgen Klopp v Liverpoolu. United by se měli odprostit od práce Fergusona a najít někoho, kdo dá klubu novou identitu. José Mourinho se to snažil vytvořit, ovšem klubové vedení s ním nemělo trpělivost. Myslím, že neví, co dělají,“ nebral si servítky.