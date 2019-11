Válka ve Slavii. V Dortmundu budou na Lize mistrů sponzoři a rodiny hráčů a ne my, stěžují si fanoušci

PRAHA Velkou nelibost mezi fanoušky Slavie přinesla v úterý dopoledne zpráva, že se na drtivou většinu pernamentkářů nedostalo se vstupenkami do sektoru hostů na prosincový závěrečný duel základní skupiny Ligy mistrů v Dortmundu.

Z 11 tisíců pernamentkářů se dostalo jen na 920 šťastných, což mnohé fanoušky Slavie značně rozzuřilo.

Olej do ohně fanouškovského zmaru pak přilil předseda představenstva sešívaných Jaroslav Tvrdík.

Ten v úterý odpoledne zveřejnil tweet o tom, že z 3270 vstupenek pro fanoušky Slavie se dostalo víc vstupenek pro rodiny fotbalistů a partnery a sponzory klubu než pro ony pernamentkáře.

Z celkového počtu fanoušků Slavie v Dortmundu pak na sponzory a členy rodin připadne třetina vstupenek, na což fanoušci sešívaných reagují tím, že v sektoru kvůli tomu nebude potřebná atmosféra.

Jaroslav Tvrdik (Twitter) @JaroslavTvrdik Tribuna sever 500, Odbor pratel 500, Fanklub 250, realizacni tym a hraci A tymu 500, mladez vcetne team Youth League 100, partneri a sponzori klubu 500, zlate permanentky 500, bezne permanentky 420. Celkem 3.270. Chapu, ze na tento zapas bychom prodali desitky tisic vstupenek. 7 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

A to na sociálních sítích rozpoutalo doslova válku.

Fanoušci Slavie vyčítají Tvrdíkovi a členům vedení klubu, že o předchozí zápasy sešívaných v evropských pohárech kupříkladu v Astaně, Kluži nebo Kyjevě od sponzorů či členů rodin téměř zájem nebyl.

Kdežto do Dortmundu chce nyní v boji o případný postup do play off Ligy mistrů či Evropské ligy každý.

„Tohle je opravdu trapné. Slavia má přes 11 000 permanentkářů, ale dostane se ani ne na 1000 lidí...“ stojí na facebookové skupině Slávistické zprávy.



„Jako sorry, ale permanentkáři, kterých je asi 10 000 nebo kolik, mají na venkovní zápas stejně lístků jako rodiny a sponzoři? To vám přijde jako v pořádku? Řekl bych, že fanoušci jsou v podstatě taky takoví sponzoři, kteří do vás cpou peníze. Bych chtěl vidět kolik z těch vyžírek bylo loni v Kyjevě, asi moc ne co,“ uvedl v reakci na tento příspěvek Adam Sokol.



„A půjdou ty vaši slavní sponzoři i na Karvinou a do Liberce???“ ptá se Petr Formánek.



Tvrdík proto okamžitě po prvním tweetu připojil hned druhý, kde se pernamentkářům omlouvá a vyzývá je, aby ti, na které se nedostalo, sledovali zápas v Dortmundu spolu s ním ve Slávistickém muzeu na stadionu Slavie.

Fanoušci mu pod tímto příspěvkem odpovídali, že by měl raději nechat instalovat na trávník stadionu v Edenu velké plátno, na kterém bude duel v Dortmundu promítat.