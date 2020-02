Vedení anglického fotbalu chce využít brexitu, chce snížit počet cizinců v Premier League

Londýn/Praha Zástupci anglického fotbalu v souvislosti s brexitem navrhuje snížit počet zahraničních hráčů v týmech Premier League. Tento krok má podpořit domácí odchovance.

Doby, kdy se v dresu Manchesteru City v jedné sezoně Premier League prohnalo z celkového počtu 22 fotbalistů 17 cizinců (77,3 % v ročníku 2017/18), což je mimochodem největší procento zahraničních hráčů v pěti nejprestižnějších ligách Evropy (Anglie, Německo, Itálie, Španělsko a Francie), mohou skončit. Vedení anglické Fotbalové asociace se snaží reagovat na brexit. Úderem páteční půlnoci totiž opustil po 47 letech Evropskou unii poprvé v historii jeden z jejích členů – Velká Británie.

Zástupce FA, manažer Les Reed, ve zprávě o třiatřiceti stránkách nazvané „Přístup k diskusi o talentu“ mluví o tom, že reprezentace Anglie nemá „klíčové hráče na důležitých pozicích ve srovnání s většinou evropských národů“.

Hlavním požadavkem FA je snížení cizinců v 25členných soupiskách mužstev ze 17 na 13, což argumentuje tím, aby „průměrní zahraniční hráči neblokovali příležitosti pro nadcházející britské talenty“ a zároveň chce zvýšit počet tuzemských hráčů v mužstvu ze současných osmi na dvanáct. Od začátku platnosti brexitu navíc nemůžou anglické kluby podepisovat hráče do 18 let ze zemí Evropské unie.

„Myslím, že není správné, když místní fotbalisté nedostávají na úkor fotbalistů ze zahraničí tolik herních příležitostí. Měl by existovat větší limit na omezení počtu cizinců, protože to je jediný způsob, jak ochránit systém výchovy mladých talentů. Pokrok je pokrok a v budoucnu by měli být národní fotbalisté chráněni,“ líbí se návrh legendárnímu trenérovi Manchesteru United Alexi Fergusonovi.

Vedení Premier League označilo plány FA jako radikální a spekulativní a tvrdí, že „nesplňují společné cíle“. Její zástupci se obávají, že FA by mohla poškodit renomé soutěže, která platí za nejlepší fotbalovou ligu na světě.

„Diskutovali jsme o tomto problému s FA a budeme se snažit pokračovat ve společné práci, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku, který znovu zvýší přitažlivost Premier League. Zároveň se budeme snažit zajistit domácím talentům, aby se jim dařilo a zlepšovali se. Nelze ale opomíjet ani zahraniční hráče, kteří svou kvalitou posouvají naše mladíky,“ říká výkonný ředitel Premier League Richard Masters.

První myšlenky na omezení cizinců přišly v ročníku 2017/2018, kdy Anglie vyhrála v kategoriích do 17 a 20 let mistrovství světa a mistrovství Evropy hráčů do 19 let, k realizaci ale nedošlo.

„Tyhle debaty jsou tam už delší dobu. Jsem zvědavý, co udělají,“ říká český obránce Tomáš Kalas, který momentálně hájí barvy Bristolu City ve druhé lize. „Když to vezmu jen z finančního hlediska, tak tím stát přijde o docela dost peněz, protože my tam odvádíme docela slušné daně. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne.“

Zástupci FA a Premier League pořádají tradiční setkání s kluby, to další je naplánované v půlce února, kde představí podrobnější plány zástupcům mužstev. FA se také snaží místo současné mládežnické ligy hráčů do 23 let vrátit variantu „B“ týmů, aby poskytla mladším hráčům možnost konfrontace se zkušenějšími.

Posledním případem, kdy v Premier League nastoupila jedenáctka sestavena pouze z anglických fotbalistů, byl duel 27. února 1999, kdy Aston Villa bez zahraničních hráčů v základu podlehla Coventry City 1:4.