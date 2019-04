VIDEO: Řečtí fandové málem zapálili stadion. Bouřlivě slavili zisk titulu

Soluň / Praha Řecký fotbalový klub PAOK Soluň na svůj titul čekal hodně dlouho. Ani letos se to změnit nemělo, obzvláště když tým z pobřeží Egejského moře už před startem ročníku přišel o dva body kvůli loňskému extempore majitele Ivana Savvdise.

Ten se loňském utkání s AEK Atény podíval na hřiště, kde nadával rozhodčím, přičemž se mu za pasem houpala pistole. Dokonce měl sudím i vyhrožovat. „Nevěděli jsme, že má pistoli, pak jsme ji uviděli a nebylo to nic příjemného. Zvláště, když arbitrům verbálně přímo přede mnou hrozil. Měl mu říct, že je coby rozhodčí skončili,“ řekl kouč Atén Manolo Jimenez.

Verdikt disciplinární komise zněl, že loni přišel PAOK o tři, a letos o dva body. Nicméně soluňští fotbalisté měli opravdu podařenou sezonu, kterou korunovali nedělní výhrou 5:0 proti předposlednímu Levadiakosu. Po tomto výsledku mají jasný zisk titulu, který fandové v ochozech bouřlivě oslavovali. Podívejte se sami.



 #PAOK have just won their first league title in 34 years and it all began like this earlier tonight... pic.twitter.com/JbVMJraDqm