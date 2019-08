VIDEO: Členové security nás vyprovokovali gesty, hájí se po konfliktu na Letné fanoušci Baníku

Praha Fotbalisté Baníku Ostrava odehrají následující venkovní zápas v Jablonci po incidentech na Letné bez svých fanoušků a zaplatí pokutu 150 tisíc korun. Podle slov příznivců ostravského celku však celý incident vyvolali provokující členové security. „Od začátku zápasu docházelo k provokacím security na Letné vůči kotli Baníku,“ popisuje počátek konfliktu fanoušek ostravského celku, jenž celou situaci natočil.

Baník Ostrava byl od minulé sezony v podmínce v podobě jednoho venkovního utkání bez fanoušků, která byla po venkovních zápasech v Opavě a na Spartě změněna na nepodmíněný trest. Ostravští příznivci budou chybět také v příštím soutěžním duelu na Letné.

„Chování fanoušků FC Baník Ostrava na obou venkovních utkáních bylo nepřijatelné. Použití a vhození pyrotechniky, ale především brutální napadení pořadatelské služby na utkání s AC Sparta Praha, které vyústilo ve vážné zranění jednoho z pořadatelů, nebude ze strany disciplinární komise LFA tolerováno a trest za takové chování se musí dotknout i fanoušků samotných,“ uvedl předseda disciplinárky Richard Baček v tiskové zprávě.

Skalní příznivci Baníku na Spartě napadli členy pořadatelské služby a poškodili zařízení stadionu, celý incident podle jejich slov však vyvolali členové security, kteří vůči fanouškům Baníku od začátku používali nevhodná gesta.

“Každá mince má dvě strany a to co se do médií nedostane, je chování security. Od začátku zápasu docházelo k provokacím security na Letné vůči kotli Baníku, a to gesty pojď se pobít, v*kuř mi nebo kopání krumpáčem a nabírání lopatou. Když přišla reakce kotle (gesta nebo hození piva po securitce), security okamžitě iniciovala tamního kameramana, ať kotel natáčí - jaká je to zvěř,” vysvětluje fanoušek Ostravy, jenž pořídil videozáznam.



Po zápase celý konflikt vygradoval, když se dostali ostravští fanoušci do těsné blízkosti k provokujícím členům security, které napadli. Od stánku s občerstvením také podle policie odnesli sudy s pivem, které házeli mezi ostatní diváky. Zraněno bylo pět pořadatelů a jeden zasahující policista. Po zásahu policie slzným plynem a pomocí obušků bylo zraněno i několik fanoušků Baníku, mezi kterými byli i děti.

“Měl jsem dojem, že SPJ je cvičena k tomu, aby zakročila proti nejvíce vyvádějícím jednotlivcům v davu a zpacifikovala je. Mlácení kolem sebe hlava-nehlava a zběsilé používání slzného plynu s pepřovými spreji je pro mne tedy hrubě nezvládnutý zásah,” kritizuje pozápasový střet příznivec Ostravy.