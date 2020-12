VIDEO: Další zkrat Limberského. Po inkasovaném gólu vybil soupeře, sudí jen přihlížel

UVNITŘ ANKETA Hodně nepovedené vystoupení mají za sebou fotbalisté Plzně ve 13. kole první fotbalové ligy, když prohráli na půdě Slovácka vysoko 0:4 a z páté příčky nyní ztrácejí sedm bodů na druhou Spartu. a ještě o dva body více na vedoucí Slavii, se kterou hrají 23. prosince. Korunu všemu nasadil nejzkušenější hráč hostí David Limberský.

Třetí prohru z posledních čtyř zápasů zapsali Západočeši, kteří se tak postupně propadají tabulkou, což zvyšuje tlak na trenéra Adriána Guľu. A také hráče.

Naposledy to potvrdil v nedělním odpoledním duelu nejzkušenější z plzeňské party – sedmatřicetiletý bek David Limberský. Ten neunesl čtyřbrankový příděl a po poslední trefě si vzal míč napálený zpět do sítě od domácího beka Patrika Šimka a mrštil jím do zad odbíhajícího devětadvacetiletého Slováka.



Rozhodčí Ondřej Ginzel, který měl situaci v tu chvíli před očima, jen nečinně přihlížel. Stejně tak situaci neřešil VAR, který ale zkoumal, zda nebyl před brankou centrující Sadílek v době kolmice od Klimenta v ofsajdu.

Pro bývalého reprezentanta nejde o první podobný zkrat. Už „legendární“ je jeho oslava gólu, při které parodoval kroužení s volantem, aby tak připomněl svoji předchozí nehodu, kdy v Praze řídil pod vlivem alkoholu. Tři roky zpět se vydal z hotelu, kde byl ubytovaný s týmem, aby se vrátil až nad ránem. V domácí nejvyšší soutěži mu pak patří historicky páté místo za 84 kariérních žlutých karet. K nim přidal i čtyři červené.

Měla ta pátá následovat za vybíjení Šimka?