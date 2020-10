VIDEO: Hořký večer útočníka Juventusu. Morata vstřelil Barceloně tři góly, všechny ale z těsného ofsajdu

Turín Třikrát sice dostal míč do sítě, ale ani jednou to nebylo podle pravidel. Útočník Álvaro Morata měl v utkání Ligy mistrů proti Barceloně pořádný pech, protože se žádná z jeho branek nepočítala. „Musíme hrát rychleji,“ vysvětloval trenér fotbalistů Juventusu Andrea Pirlo po prohře 0:2.

Patnáctá minuta. Morata dostává nahrávku za obranu od spoluhráče Juana Cuadrada a nadvakrát propasíruje míč za brankaře Neta.

Třicátá minuta. Znovu asistuje Cuadrado, jehož centr Morata pohotově zakončuje k tyči.

Padesátá pátá minuta. I potřetí k Moratovi nasměroval míč Cuadrado, který na malé vápno vrátil centr Federica Chiesy.

Jenže ve všech akcích byl španělský útočník v ofsajdu, byť kolikrát těsném. Ze tří gólů proti Barceloně tak nemá nic.

První dvě situace dokázal pomezní posoudit zvednutým praporkem ještě během hry, VAR následně signalizaci potvrdil. Při třetí brance už se frustrovaný Morata ani neradoval, v tváři měl výraz zadostiučinění, když nesl míč na půlku. Ale i ta nakonec neplatila, i u ní video odhalilo postavení mimo hru.

Krom tří neplatných branek byl Juventus bezzubý. „Plán byl roztáhnout defenzívu Barcelony, jenže to se nám nedařilo. Chiesa hrál hodně z kraje, ale my jsme k němu nebyli schopni míč dostat,“ přemýšlel Pirlo.

„Doufám, že se nám brzy vrátí další hráči. Nemám moc možností a ti, co nastupují, většinou odehrají celých devadesát minut dvakrát do týdne. Někteří jsou mladí a nezkušení, a tak je to pro ně těžké.“

Třeba zkušený Cristiano Ronaldo nemohl nastoupit kvůli pozitivnímu testu na koronavirus i po dvou týdnech karantény. A tak musel pouze v televizi sledovat, jak jeho rival Lionel Messi zvyšuje z penalty na 2:0.



Tu rozhodčí nařídil v závěru zápasu po faulu Federica Bernardeschiho, jenž povalil Ansu Fatiho. Tou dobou už Juventus hrál bez vyloučeného stopera Meriha Demirala.

„Je frustrující hrát o deseti, protože nemůžete presovat. Ale hráčům to nedošlo,“ nechápal Pirlo.

„Fotbalové kluby zažily éry hráčů světového formátu. My máme ještě mladý tým, hráči se na takovou úroveň teprve potřebují dostat,“ uzavřel.