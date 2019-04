VIDEO: Nastoupil na hřiště na poslední minuty, spoluhráč mu málem vypíchl oko

Växjö / Praha Mladý švédský záložník Mattias Özgun zažívá první sezonu v profesionálním fotbale. Na hostování v dresu Degerforsu sbírá první minuty na hřišti mezi dospělými, jenže právě ty minuty mu byly minule málem osudné. Při střídání totiž málem přišel o oko.

V úterním zápase švédské druhé nejvyšší soutěže běžela třiaosmdesátá minuta a hosté podruhé střídali, ze hřiště odcházel Axel Lindahl, nahradit jej měl mladík Özgun. Ještě obligátní plácnutí obou hráčů a utkání může pokračovat. Jenže počkat.

Swedish player Mattias Ozgun got poked in the eye by his team-mate while coming on and immediately had to go off injured 臘 pic.twitter.com/l0xDZ8kQA9