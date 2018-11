VIDEO: Tohle že je nejvyšší česká soutěž? Fotbalisté Příbrami a Slovácka baví svět svou neschopností

PŘÍBRAM Sobotní duel 14. kola Fortuna ligy mezi Příbramí a Slováckem (0:3) byl přímým soubojem o záchranu a čekala se v něm urputná bitva. Ta však byla natolik urputná, že se stala okamžitě hitem sociálních sítí.

Neschopnost několika fotbalistů Příbrami dopravit míč v pokutovém území soupeře do brány si nic nezedala s neschopností hráčů Slovácka jej z vlastního pokutového území odkopnout.

A to můžou být fotbalisté z Uherského Hradiště ještě rádi, že si nedali vlastní gól. Míč letící zcela mimo bránu si obránce Reinberk málem v pádu srazil do vlastní brány.

Kdyz spolu hraji dva tymy ,ve forme’. Pribram-Slovacko

When you know you are not in top form pic.twitter.com/2Aa5UWjHXc