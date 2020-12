VIDEO: Ve stylu Petra Rady. Nepříčetný Klopp řval na rozhodčího, za své chování dostal žlutou kartu

Od začátku to bylo utkání na jednu branku, Liverpool West Bromwich Albion tlačil, což potvrdil brankou Sadia Maného ve dvanácté minutě. Pojistka ale ne a ne přijít.

Fotbalisté a vlastně celá lavička začínala být více a více podrážděnější, což vyústilo v 61. minutě. Čerstvě střídající Rhys Williams podle hlavního sudího Kevina Frienda fauloval, tento moment hodně rozproudil hlavní trenéra Liverpoolu Jürgena Kloppa.



Německý lodivod poskakoval na hranici vymezeného území pro trenéry a cosi na Frienda pokřikoval, ten mu po chvíli váhání a další spršce nadávek přiběhl udělit žlutou kartu.

This clown gets away with murder #LIVWBA #Klopp yellow card for the clown pic.twitter.com/bljpRq8sBm